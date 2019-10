MACARALE DOBORÂTE CONTROLAT. Trei oameni au murit în urma prăbuşirii hotelului

Două macarale au fost doborâte printr-o implozie controlată în oraşul american New Orleans.

Acestea erau avariate şi rămăsese blocate deasupra unui hotel prăbuşit, în urmă cu o săptămână, incident care s-a soldat cu trei morţi. Implozia a declanşat un nor uriaş de praf şi un sunet puternic.

Macaralele, care au o înălţime de aproape 300 de metri şi, respectiv, 90 de metri, cântăresc mii de tone. Autorităţile se temeau că la un moment dat ar fi putut să se prăbuşească şi să avarieze clădiri din vecinătate sau chiar mai rău să provoace victime.

"Acum ştim că suntem în siguranţă, faţă de cum eram în ultimele opt zile. Următorul pas este să scoatem cele două victime care au rămas blocate după incidentul de săptămâna trecută", a declarat primarul din New Orleans.



După ce vor fi scoşi de sub ruine cei doi oameni decedaţi în urma prăbuşirii parţiale a hotelului din centrul vechi din New Orleans, autorităţile vor dispune demolarea totală a clădirii. Cauzele producerii incidentului de acum o săptămână nu se cunosc.