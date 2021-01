"Mă duc la spital să-mi repar dinții și cum ies de acolo, cu comoție cerebrală?”. Un tânăr se plânge că a mers la dentist, dar a fost bătut

Scandal la Clinica Stomatologică din Orhei. Un tânăr de 25 de ani se plânge că a mers la dentist, dar a fost bătut cu pumnii în cap de către un angajat. Victima susține că lucrătorul medical s-ar fi înfuriat pentru că i-a făcut o observaţie. Totul s-a întâmplat în 15 ianuarie chiar pe holul clinicii.

"Așteptam rândul să intru la medic, în timpul acesta trecea alt medic, care m-a lovit la picior. Eu i-am făcut observație. La observația pe care am făcut-o, el a început să vorbească prostii și a început a mă lovi.”, a declarat victima Mihail Scripcari.



În pofida celor întâmplate, tânărul și-a continuat procedura, dar conflictul nu s-a oprit aici. Pe hol, acesta spune că a fost așteptat de doctor și fiul acestuia.



"La poliție am scris totul cum s-a întâmplat. Au trecut cinci zile, nu s-a făcut nimic. Mă duc la spital să-mi repar dinții și cum ies de acolo, cu comoție cerebrală?”



Angajatul clinicii respinge acuzațiile și a acceptat să vorbească cu echipa noastră de filmare cu condiția că-i păstrăm identitatea.



"Asta nu este corect. Eu mergeam pe coridor și el m-a provocat. Mi-a pus piedică, căci aveam un conflict mai vechi și eu am mers și nu i-am zis niciun cuvânt. - Dar la fața locului a venit și feciorul? - El mă aștepta, căci a venit de la școală. Nu l-am agresat cu absolut nimic."



Conducerea clinicii a aflat despre incident abia miercuri.



”Absolut niciodată nu a avut nicio remarcă, se comportă adecvat, caracteristicile sunt bune. După terminarea anchetei poliției, în dependență de rezultat, noi vom primi măsurile necesare. Dacă va fi găsit vinovat, atunci va fi sancționat”, a declarat Grigore Canţîr, medic-șef la Clinica Stomatologică Orhei.



Oamenii legii nu pot oferi, deocamdată, detalii despre acest caz, pentru a nu prejudicia ancheta.



”Se cunoaște că angajatul clinicii s-ar fi împiedicat de persoana care aștepta, potențialul pacient.

- El totuși, a fost lovit sau nu?

- Asta urmează să se constate în urma expertizei medico-legale.”, a declarat Oleg Arnaut, șef-interimar secție, IP Orhei.