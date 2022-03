Luxul de a conduce o mașină. Costurile de întreținere au devenit mai mari

Să fii şofer şi să întreţii o maşină în Moldova a devenit un lux în 2022. E asemenea unui credit la bancă, pe care proprietarii sunt obligaţi să-l returneze în rate lunare. În ultima perioadă, costurile de întreţinere ale unui automobil au crescut semnificativ, de la carburanţi şi până la deservirea tehnică, a pieselor şi a componentelor auto. Pentru luxul de a merge cu automobilul, unii şoferi moldoveni scot din buzunare chiar şi până la 6 mii de lei lunar.Cheltuielile pentru luxul de a avea maşină încep de la şcoala auto. Să devii şofer a devenit mai scump în 2022 cu aproape șapte la sută. Astăzi, cursurile auto pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoria B costă cel puţin opt mii de lei, cu 500 de lei mai mult decât acum un an. Având la mână documentul ce conferă dreptul de a conduce o maşină, un şofer trebuie să fie conștient - cheltuielile abia încep şi vor creşte în funcţie de tipul, motorizarea şi vechimea mijlocului de transport ales.Pentru o maşină cu o capacitate cilindrică a motorului de 2000 de centimetri cubi, şoferii trebuie să scoată din buzunare 1200 de lei. La un autoturism cu un motor de 4 mii de centimetri cubi, suma creşte la 4 mii 800 de lei, iar la cele cu o capacitate cilindrică de peste 5 mii de centimetri cubi, impozitul pentru folosirea drumului depăşeşte 9 mii de lei.După achitarea unei taxei pentru folosirea drumurilor, urmează testarea tehnică anuală obligatorie, care costă între 150 şi 350 de lei, în funcţie de greutatea maşinii. Pentru a o putea scoate din parcare, un şofer începător ar trebui să mai pună deoparte în jur de 1500 de lei pentru poliţa de asigurare RCA. Preţul depinde de stagiul şoferului, dacă a fost sau nu implicat în accidente rutiere, dar şi de capacitatea cilindrică a motorului.Cheltuielile nu se opresc însă aici. Un şofer trebuie să facă plinul de cel puţin două ori pe lună. Şi aşa cum, în ultimii doi ani, preţul carburanţilor practic s-a dublat, acest lucru bate la buzunar. Dacă în 2020, când un litru de motorină costa 13 lei şi 40 de bani pentru plinul unui rezervor de 45 de litri şoferii achitau în jur de 600 de lei, acum aceştia sunt nevoiţi să plătească aproape 1200 de lei.Iar pentru cei care care au maşini la benzină, cheltuielile sunt şi mai mari."Acum, cu preţurile actuale, aproape 2 500 de lei pe lună pentru benzină. Nu ştim cum vom face faţă situaţiei.""Într-o lună, maşina consumă circa o tonă de benzină. Vă imaginați, până acum plăteam moderat. Nu ştiu cum va fi pe viitor. "La toate acestea se adaugă cheltuielile pentru reparaţia şi deservirea maşinilor."- Dumneavoastră cât cheltuiţi pe lună, anual, pentru întreţinere?- Pentru întreţinere, aproximativ 6 mii de lei lunar şi anul aproximativ 60-70 de mii de lei. Timp de doi ani e cât preţul maşinii.""Undeva la 20 de procente s-au scumpit şi serviciile Dacă maşina este mai nouă, este mai puţin predispusă să se strice la aşa nişte intervenţii mai scumpe. Însă, dacă maşina este mai veche, probabil ar trebui să fie iarăşi, pentru lichide, pentru sistemul de frânare, pentru sistemul de răcire, mai sunt nişte lichide", a declarat expertul auto Artur Cecan.De două ori pe an, mai apare o cheltuială - schimbarea cauciucurilor, care s-au scumpit cu aproximativ 35 la sută. Adăugăm 4 500 de lei pentru un set de patru pneuri de calitate medie, apoi tragem linia: Întreţinerea unei maşini de categorie medie costă anual în jur de 42 de mii de lei sau aproape cinci salarii medii pe economie. Am inclus aici aproximativ 30 de mii de lei pentru carburanţi, 3 mii pentru drumuri şi asigurare, iar 150 de lei se achită pentru inspecţia tehnică anuală. Iar pentru că nu toţi schimbă cauciucurile de două ori, în fiecare an, am adăugat doar un set de pneuri de 4 500 de lei, iar pentru deservirea tehnică - 4 mii de lei.În concluzie, pentru luxul de a avea o maşină în 2022, şoferii moldoveni trebuie să fie pregătiţi să scotă lunar din buzunare până la 3500 de lei.