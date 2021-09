Luuk De Jong a ajuns la Barcelona și „arde de nerăbdare” să debuteze. Fotbalistul va evolua în tricoul cu numărul 17

Fotbalistul olandez Luuk De Jong a ajuns la Barcelona și „arde de nerăbdare” să debuteze pentru gruparea „blau-grana”. Atacantul, care a fost împrumutat de la FC Sevilla pentru un sezon, va evolua în tricoul cu numărul 17. De Jong este fericit că va avea ocazia să joace sub comanda compatriotului Ronald Koeman.



"Cum am mai spus, sunt un jucător cu diferite abilități, dar Koeman știe că mă poate trimite pe teren în ultimele minute, când are nevoie de un jucător atât de înalt, cu un joc bun de cap. Așa un jucător sunt și am demonstrat asta la Sevilla.", a declarat Luuk De Jong, atacant FC Barcelona.



Luuk De Jong a jucat la FC Sevilla timp de două sezoane. În 94 de meciuri la formația andaluză, el a marcat 19 goluri. În stagiunea 2019/2020, atacantul olandez a cucerit trofeul Ligii Europei. În finala cu Internazionale Milano, câștigată de FC Sevilla cu 3-2, De Jong a înscris două goluri.

În cariera sa, Luuk a mai jucat la De Graafschap, Twente, Borussia Mönchengladbach și PSV Eindhoven.