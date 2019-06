Lustre, prosoape sau tablouri. Ce fură moldovenii din hotelurile All Inclusive

Unii moldoveni vor să vină din vacanţe cu suvenire gratuite, aşa că îşi bagă în valize diverse lucruri din hoteluri. În lista obiectelor furate se regăsesc prosoapele şi halatele, dar unii turişti sunt mai ingenioşi.



"A furat din baie sifonul care se află, ţeava de sub lavuar. Chiar însăşi ţeava a fost scoasă, pusă în valiză şi s-a pornit spre casă, dar a fost depistat la timp. Am avut cazuri când tablourile din hol au fost luate de un grup de turişti şi practic au curăţit tot holul", a spus directorul agenţiie de turism, Ion Curmei.



Un alt incident ieşit din comun a fost atunci când dintr-o cameră de hotel a dispărut o lustră.



"Probabil persoane avea şi studii în electricitate pentru că a scos lampa de pe perete şi a pus-o în geantă. În schimb, a izolat foarte corect, deci cablurile. A fost aşa în securitate pentru turiştii care urmau să se cazeze şi hotelul a observat abia peste o săptămână situaţie", a spus directorul agenţiie de turism, Ion Curmei.



Proprietarii de hoteluri din Grecia spun că la capitolul suvenire, toţi turiştii sunt ingenioşi, indiferent de naţionalitate.



"Eu nu aş zice că fură moldovenii. Eu aş zice ce iau turiştii în genere de la hoteluri. Iau prosoape, iau cearşafuri, am avut cazuri că au luat şi televizor", a spus proprietarul hotelului, Thanos Dimitrou.



Reprezentanţii operatorilor de turism din Turci, susţin că au găsit o bună soluţie pentru a combate cleptomania în rândul vizitatorilor.



"Anterior, şi turiştii ruşi, şi cei bulgar, nu doar moldovenii luau câte ceva, dar acum nu avem aşa cazuri. În mare parte, reprezentanţii hotelurilor verifică imediat după plecare toate odăile şi, dacă lipseşte ceva, anunţă responsabilii", a spus tur operatorul, Bahar Gezer.



În primele trei luni ale acestui an, aproximativ 27 de mii de moldoveni au plecat în vacanţă prin intermediul agenţiilor şi operatorilor de turism.