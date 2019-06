Lusitanii, CU GÂNDUL LA TROFEU. Portugalia va juca cu Olanda în finala Ligii Naţiunilor

Ore numărate până la megaduelul din finala primei ediţii a Ligii Naţiunilor UEFA. Echipa naţională a Portugaliei va juca în această seară cu reprezentativa Olandei.

Lusitanii, care vor să cucerească trofeul la ei acasă, sunt conştienţi de forţa ofensivă a formaţiei olandeze.



"Ştim că vom întâlni o echipă puternică. Cu siguranţă, ne va fi greu, dar suntem concentraţi pe meci şi vom încerca să găsim o modalitate să-i oprim", a menţionat Ruben Dias, fundaş naţionala Portugaliei.



Cristiano Ronaldo a fost autorul unui hat-trick în semifinala cu reprezentativa Elveţiei, iar fotbaliştii portughezi speră la o nouă seară magică a liderului lor.

"Noi îl considerăm cel mai bun jucător din lume şi aşa am crezut mereu. Desigur, el are nevoie de susţinerea echipei şi noi i-o oferim. Suntem uniţi. Încercăm să luăm de la el tot ce are mai bun şi asta funcţionează doar dacă luptăm împreună pentru un obiectiv comun", a declarat Dias.



Finala Ligii Naţiunilor dintre reprezentativele Portugaliei şi Olandei se va disputa în această seară pe arena Estadio do Dragao, din Porto.

Meciul va fi transmis în direct şi în exclusivitate de CANAL 3, cu începere de la ora 21:45.