Luptele din Ucraina se aud în satele Palanca şi Tudora. Localnicii încearcă pe cât posibil să-şi păstreze calmul

În satele de la graniţa cu Ucraina, oamenii îşi duc traiul în linişte. Locuitorii satelor Palanca şi Tudora speră că războiul se va încheia cât mai repede şi pericolul nu se va apropia niciodată de casele lor.

„Noaptea trecută, pe la 22 am auzit bubuituri, parcă împuşcau, eu eram în casă şi am auzit. Cum să nu ne temem, noi război nu am văzut, am văzut greutăţi, am muncit, dar nu am trecut prin război.”, a relatat Liuba Platonova, locuitoare a satului Palanca.

La Palanca, viaţa îşi continuă cursul. Oamenii îşi văd de treburile lor şi se roagă pentru pace.

„Cam ne e frică, suntem primul sat de la graniţă, până la Odesa sunt doar 50 de kilometri. Îmi este frică.”

„Până acum, satul Palanca e liniştit, nu avem probleme cu nimeni. Am auzit zgomote de luptă alaltăieri, dar noaptea trecută a fost linişte.”

„E linişte, totul e bine, trăim aici şi nu am văzut nimic. Unul Dumnezeu poate ne va purta de grijă. Avem şi nepoţi, şi copii...”

"Totul este bine. Noi nu avem cu nimeni nimic, îi iubim pe toţi şi vrem să fie pace."

Şi la Tudora localnicii încearcă să-şi păstreze calmul.

„Bubuituri de auzeau de la Odesa, dar ţara noastră este neutră, paşnică până ce.”

„Eu mă gândesc la toţi, să scape, să nu fie război, pentru că am copii. Eu am fiică în Odesa, alt ginere şi fiică, în Germania.”