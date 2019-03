Lupte de senzaţii la gala FEA World Series de la Chişinău. Alexandru Burduja se va duela cu Mladen Kujundzic

O nouă gală FEA World Series la Chişinău. Evenimentul va oferi lupte de senzaţie, iar eroul uneia dintre ele promite să fie moldoveanul Alexandru Burduja.

Campionul categoriei de până la 95 de kilograme îl va întâlni într-un superfight pe croatul Mladen Kujundzic.

"Acum sunt la un nivel destul de bun. Sunt încrezut. Anul trecut am devenit campion, am crescut. E destul de experimentat, e un adversar periculos. Are lupte cu profesionişti, la un nivel mare", a menţionat Alexandru Burduja, luptător.

"Ambii luptători au o tehnică asemănătoare. Ambii merg în luptă, sunt buni la box. Ne aşteaptă o luptă la limită, care, posibil, se va termina înainte de termen", a declarat Dorin Damir, preşedinte FEA.



Burduja are 13 victorii şi 7 înfrângeri la nivel profesionist. Kujundzic a câştigat 25 de lupte şi a pierdut 10.

Gala va avea loc la Sala Polivalentă, pe 30 martie, şi va include două turnee-piramidă în categoriile de greutate de până la 65 şi 77 de kilograme.