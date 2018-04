Lupte corp la corp şi simularea unui atac terorist. Militarii Brigăzii Moldova au sărbătorit 26 de ani de la fondarea unităţii (FOTO)

Brigada Moldova de la Bălţi a împlinit 26 de ani de la fondare, iar soldaţii au marcat acest eveniment prin pas cadenţat şi lupte corp la corp.



După defilări, a urmat parada tehnicii militare. Ulterior, soldaţii au simulat un atac terorist cu luare de ostatici.



Soldaţii spun că pentru ei uniforma este o adevărată mândrie, iar serviciul militar - o provocare ce le căleşte forţa fizică şi caracterul. Au reuşit să îndrăgească cazarma până şi unele doamne: "Suntem gata pentru orice, suntem pregătiți cu inima mereu".



Iar 175 de tineri au depus jurământul de credinţă Patriei: "Am avut emoții care în altă parte nici de cum nu le-am fi avut. Este o sărbătoare enormă pentru noi, pentru părinții noștri".



"Am văzut astăzi rezultatul efectivului de soldați pe care l-am educat două luni de zile. Am lucrat intensiv. De la început am lucrat și noaptea, dimineața veneam cu ei", a menţionat un militar.



Cu emoţii au urmărit evenimentul şi apropiaţii ostașilor:



"Tinerii sunt adevăraţi militari. Sperăm să le prindă bine".



"Ne mândrim cu feciorii pe care i-am crescut. Vor apăra Patria cu devotament. Important este să avem pace pe pământ şi sănătate".



La evenimentul desfăşurat în piaţa Vasile Alecsandri din Bălţi a participat şi ministrul Apărării Eugen Sturza. Demnitarul a dat asigurări că în următorii ani imaginea Armatei Naţionale va fi schimbată în bine.



"Vom lucra în continuare pentru a le oferi condiții necesare pentru a-și putea înfăptui atribuțiile de serviciu. Să le întoarcem acele beneficii sociale retrase cu mulți ani înainte. Să le majorăm salariile, să-i dotăm, să-i echipăm", a declarat ministrul Apărării.



La finalul evenimentului, toţi cei prezenţi au participat la un prânz ostășesc. Brigada de infanterie motorizată Moldova a fost creată acum 26 de ani.

Recent, Partidul Democrat a luat decizia de a reforma Armata Naţională şi a anunţat că serviciul militar obligatoriu va fi anulat. Locul soldaţilor în termen va fi luat de militari profesionişti angajaţi în bază de contract. Schimbările urmează să se producă treptat, în următorii doi ani.