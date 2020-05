Luptătorul moldovean, Ion Cuţelaba, și-a reluat pregătirile pentru următoarea sa luptă

Luptătorul moldovean din Ultimate Fighting Championship, Ion Cuţelaba, și-a reluat pregătirile pentru următoarea sa luptă. Compatriotul nostru a revenit din Statele Unite ale Americii acum trei săptămâni şi a stat în carantină, dar nu îşi mai permite să se odihnească. Ion aleargă zi de zi într-un parc din Chişinău.



Starul din UFC spune că simte nevoia de a-şi testa organismul, deoarece în ultima perioadă s-a relaxat la maximum.



"Trei săptămâni, cât am fost acasă, mi-am permis tot ce nu îmi permiteam în timpul pregătirilor. Tot. Absolut tot! Ajunge, că am mâncat tot ce am vrut, am dormit cât am vrut. Nu m-am gândit la sport", a spus luptătorul moldovean din Ultimate Fighting Championship, Ion Cuţelaba.



În ultima sa luptă, Ion Cuţelaba a dat piept cu reprezentantul Federației Ruse, Magomed Ankalaev, iar arbitrul a oprit prematur confruntarea. Sportivul moldovean îşi doreşte să intre în cuşcă încă o dată cu luptătorul din Daghestan.

"Aş dori să lupt cu dânsul, ca să demonstrez că a fost o greşeală foarte mare. UFC este cointeresat să organizeze aşa o luptă. Am văzut că foarte mulţi doresc această luptă. O lume întreagă doreşte şi, în primul rând, eu o doresc", a spus luptătorul moldovean din Ultimate Fighting Championship, Ion Cuţelaba.



În celelalte 7 confruntări din UFC, Ion Cuţelaba a înregistrat patru victorii şi trei înfrângeri.