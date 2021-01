Luptătorul K1 de performanță, Victor Cotorobai, și-a deschis prima școală de arte marțiale în localitatea natală

A luptat ca să-și îndeplinească visul din copilărie, iar acum zeci de tineri vor avea posibilitatea să urmeze o carieră sportivă. Luptătorul K1 de performanță, Victor Cotorobai, din satul Răzeni, raionul Ialoveni a revenit acasă după ani de muncă peste hotare și a deschis prima școală de arte marțiale în localitatea natală.Deși este un sportiv de performanță, banii pe care îi câștiga în cuşcă nu au fost suficienți ca să deschidă școala de lupte. Victor Cotorobai spune că a muncit în ultimii ani pe șantierele de construcții din Marea Britanie ca să-și vadă visul realizat.„Ideea asta mi-a apărut de mic copil, când am făcut primii pași pe tatami și mi-am dorit mult o sală a mea, ca să devin campion și văd cum e emoția asta când antrenezi. Aici am crescut, vreau ca noua generație care vine din urmă, să le dau un imbold, pentru un succes în sport, un mod de viață mai sănătos și mai benevol.”Oleg Ciornîi este cel care l-a lansat în cariera sportivă, 20 de ani în urmă. Bărbatul afirmă că e foarte mândru de discipolul său.„Atunci când omul care a văzut jumătate de lume, fiind antrenor și luptător de performanță, se întoarce în satul natal și deschide acolo o academie de arte marțiale merită tot respectul și e un exemplu pentru alții. Pentru mine, în calitate de antrenor, fapta lui e o mândrie.”Zeci de copii din localitate s-au înscris chiar din prima zi.„Am avut o sală în sat, dar din cauza epidemiei s-a închis și am așteptat mult ca această sală să se deschidă. Vreau să-mi construiesc o carieră.”„Sunt niște emoții foarte mari, pentru că prima data se deschide așa sală la noi. E un sport de contact, în care îmi dezvolt atât mușchii, cât și viteza pumnilor și mentalitatea. ”„La grădiniță s-a închis și numai asta a rămas, dar la Chișinău nu mă duc că încă sunt minor. Mi se pare interesant, încăpător, am prieteni care vin aici și se antrenează și am cu cine să mă duc acasă.”„Aici cu de toate poți să te ocupi, începând de la box, cu K1, cu mix fight, cu de toate. Cred că dacă are dorință, cu ajutorul antrenorului, ajunge departe."Părinții spun că sunt fericiți că o astfel de sală s-a deschis în aproprierea casei, pentru că cea mai apropiată școală de acest gen e la Chișinău.„Mă uit la domnul Victor, el are succes și sperăm că copii noștri o să fie cointeresați și o să vie și se vor antrena.”„Ştiți cum este în ziua de azi tineretul, că pot să o ia și pe o cale greșită, dar această sală de sport va fi ca o salvare pentru băieți.”În comuna Răzeni din Ialoveni sunt peste o mie de copii.