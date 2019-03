Luptătorul Denis Tachi a luat MEDALIA DE ARGINT la Cupa Mondială de sambo desfăşurată Moscova

Embed:

Denis Tachi a revenit acasă cu medalia de argint de la Cupa Mondială de sambo, desfăşurată la Moscova.



Moldoveanul a evoluat în categoria de greutate de peste 100 de kilograme şi a câştigat clar primele două dueluri, cu marocanul Brahim Mouhyi şi bielorusul Ilia Jupikau.



Din păcate, în finala cu sportivul georgian Beka Berdzenişvili, la scorul de 1-0 în favoarea adversarului său, Tachi s-a accidentat şi a decis să nu mai continue lupta.



"Erau mari şanse de a cuceri medalia de aur. Mă simţeam foarte bine. Cu georgianul am început destul de bine lupta, însă a fost o mică greşeală din partea mea şi georgianul m-a accidentat şi am luat decizia să nu continui lupta, ca să nu agravez accidentarea", a spus sportivul.



"Eram bine pregătiţi. Speram ca anul acesta să fie norocul de partea noastră, dar se vede că nu întotdeauna avem posibilitatea de a face ceea ce dorim", a comunicat Iulii Peaticovschi, antrenor.



Denis Tachi, care este membru al Inspectoratului Trupelor de Carabinieri, are rezultate impresionante la turneele internaţionale de sambo. În anii 2017 şi 2018 el a devenit de două ori vicecampion european, a cucerit câte o medalie de bronz la Cupa Europeană, Cupa Mondială şi Cupa Mondială Absolută.



Moldoveanul este deja calificat la Jocurile Europene 2019, care se vor desfăşura la Minsk, între 21 şi 30 iunie.



"Sperăm să bucurăm cu rezultate foarte bune ţara noastră, să ne ridicăm pe podium şi să răsune imnul Republicii Moldova", a mai adăugat Tachi.



La Cupa Mondială de sambo de la Moscova, lotul naţional al Republicii Moldova a fost alcătuit din 6 sportivi.