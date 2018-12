Luptătorul de stil greco-roman Victor Ciobanu a fost desemnat sportivul anului 2018

Victor Ciobanu a fost desemnat sportivul anului 2018 în Republica Moldova. Luptătorul de stil greco-roman a fost premiat în cadrul Galei Sportului 2018, ce s-a desfășurat aseară, la Palatul Republicii din Capitală.

Născut în satul Vărvăreuca, raionul Florești, Ciobanu a devenit în premieră laureatul acestui trofeu. Victor Ciobanu a devenit în acest an vicecampion mondial.

"Sigur, sunt fericit, pentru că în 2014 am fost pe locul doi la acest eveniment. Am vrut tare să devin sportivul anului la noi în țară, în țara mea, țara în care sunt născut. Am petrecut copilăria aici. M-am bucurat foarte mult", a spus luptătorul Victor Ciobanu.

Antrenorul de lupte greco-romane Mihai Cucu a devenit laureatul trofeului în cauză pentru a doua oară.

"E clar, sunt fericit. Este depusă nu doar munca mea, ci a tuturor antrenorilor care muncesc în stilul greco-roman. Aș dori să repet această performanță și în anul viitor, pentru că anul viitor e cel mai principal. Nu trebuie să ne relaxăm, trebuie să muncim mai departe. Anul 2019 va decide dacă vom participa la Jocurile Olimpice", a spus Mihai Cucu, antrenor de lupte greco-romane.

Anastasia Nichita a fost premiată cu trofeul "Talentul anului 2018". Ea a devenit în acest an campioană mondială la lupte feminine.

"Sunt fericită, pentru că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a apreciat munca pe care o fac eu, pe care o fac împreună cu antrenorul meu și întreaga echipă de lupte", a spus Anastasia Nichita.

În posesia trofeului pentru "Cea mai bună echipă a anului 2018" a intrat echipa națională de lupte libere și de greco-romane.

Din lista celor mai buni sportivi ai anului fac parte arcașul Dan Olaru, luptătorul Donior Islamov, tenismanul Radu Albot și canotorul Oleg Tarnovschi.