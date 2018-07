Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guţu a cucerit medalia de aur la Zagreb

foto: capturavideo

Performanţă extraordinară pentru Republica Moldova. Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guţu a devenit campion mondial. El a cucerit medalia de aur la competiţia rezervată cadeţilor, desfăşurată în capitala Croaţiei, la Zagreb.



În finala categoriei de greutate de până la 71 de kilograme Alexandrin l-a învins cu 12-2 pe japonezul Șu Yamada.



"Sunt foarte fericit de succesul obţinut. Am avut adversari foarte pregătiţi. M-am pregătit un an întreg ca să ajung aici şi să obţin aurul.Da, am plâns de bucurie!", a spus luptătorul, Alexandrin Guţu.



Până a ajunge în finală, Guțu i-a învins consecutiv pe georgianul Ghiorghi Șpetişvili, rusul Stepan Starodubţev și turcul Abdullah Ateș.



Sportivul originar din Ştefan-Vodă este al doilea luptător moldovean de stil greco-roman care devine campion mondial la nivel de cadeţi. În 2016, aceeaşi performanţă a fost realizată de Valentin Petic.



Alexandrin nu este singurul luptător moldovean care a urcat pe podium la Zagreb.



Irina Rîngaci cucerit medalia bronz în categoria de greutate de până la 57 de kilograme.



Lotul naţional deplasat în Croația a fost format din 15 luptători.