Luptătorul american Derrick Lewis a făcut show la o conferință de presă. L-a luat la rost pe un reporter

Luptătorul american Derrick Lewis a făcut show la conferința de presă organizată înaintea turneului UFC 265, care va avea loc în orașul Houston, în Statele Unite.Sportivul, care urmează să lupte cu francezul Ciryl Gane, l-a luat la rost pe un reporter după ce acesta i-a pus o întrebare provocatoare."- Derrick, cum te vei simți dacă să fii bătut de un francez sub privirile suporterilor tăi?- Va trebuie să-mi scuzi franceza mea, dar nu îmi pasă nici de tine, nici de el."Lewis și Gane vor lupta pentru titlul de campion interimar al categoriei grele. Americanul, convins că se va impune fără emoții, deja știe cum va sărbători victoria."Vom merge la un bar din oraș duminică. Cumpără și mie cinci shot-uri. Nu am de gând să achit eu băutura."Ciryl Gane speră și el că va reuşi să câştige acest duel, dar este mai modest în declarații."Desigur, vreau să obțin victoria, vreau să-l înving pe Derrick, să fac show pentru fani, să câștig prin knockout și să obțin centura, să fac următorul pas. Vreau să fac toate astea pentru mine, familia mea și pentru țara mea."Ciryl Gane are un parcurs perfect în UFC - 6 victorii în 6 lupte. Derrick Lewis are 16 victorii și 5 înfrângeri în cadrul turneelor organizației.Gala UFC 265 se va desfășura în acest weekend.