Luptătorii moldoveni vor să demonstreze de ce sunt în stare la Campionatele Mondiale de tineret care vor avea loc în capitala Ungariei, la Budapesta. 9 luptători vor reprezenta ţara la lupte libere, la competiţiile rezervate sportivilor cu vârsta până la 23 de ani.

Din lotul convocat de selecționerul Dumitru Avornic fac parte atât sportivi experimentaţi, cât şi dintre cei ce până acum au participat doar la turnee de cadeţi şi juniori.



" Sunt in formă ideală. Sper să am o prestaţie reuşită la Campionatul Mondial U23. Sperăm să aducem un rezultat bun împreună. În echipa noastră sunt băieţi buni. "



" Toţi sportivii sunt puternici, sportivii din toate ţările se pregătesc foarte bine, dar nici noi nu suntem mai slabi. O să luptăm până la sfârşit. "



" Băieţii tineri vor şi ei să-şi arăte spiritul de luptător. Cred că o să ne bucure. "



Valentin Borzin, care a cucerit în acest an medalia de bronz la Campionatele Europene de juniori, consideră că un luptător trebuie să fie pregătit atât fizic, cât şi moral.

"Nu trebuie să ieşi cu gândul la luptele pe care le ai înainte. Trebuie să ieşi la prima luptă ca la ultima, pentru a obţine victoria. "



Campionatele Mondiale de lupte pentru tineret de la Budapesta sunt programate pentru perioada 28 octombrie - 3 noiembrie.