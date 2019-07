Luptătorii moldoveni Anastasia Nichita şi Victor Ciobanu, întâlniţi cu pâine, sare şi muzică de fanfară la Aeroportul Chişinău

Foto: facebook.com/nichita.anastasia

Medaliați la Jocurile Europene de la Minsk, luptătorii moldoveni Anastasia Nichita şi Victor Ciobanu, au avut parte de o surpriză frumoasă la revenirea acasă. Sportivii moldoveni au fost întâlniţi cu pâine şi sare, dar şi cu muzică de fanfară, la Aeroportul Internaţional Chişinău. Rude, prieteni şi colegi au venit să-i felicite pe laureați.



"Mă bucur foarte mult că am fost întâlnită aşa. Este prima dată când vin acasă şi sunt întâlnită cu muzică. Este plăcut şi sper să nu fie ultima dată. Să mai fie aşa ocazii frumoase şi nu doar pentru mine, ci pentru toţi sportivii care merită asta", a menţionat Nichita.



"Sunt mulţumit de rezultatul care l-am arătat. Vreau să mulţumesc tuturor celor care m-au întâmpinat", a precizat Victor Ciobanu.



Victor Ciobanu a obţinut medalia de bronz la compatițiile de lupte greco-romane în categoria de greutate de până la 60 de kilograme. În finala mică a competiţiei, sportivul originar din satul Vărvăreuca, raionul Floreşti, l-a învins pe Jora Abovian din Ucraina.



"Este a doua mea participare la Jocurile Europene. Am mai fost şi în Baku, în 2015. Atunci m-am clasat pe locul 5, iar acum am urcat treapta şi m-am clasat pe locul 3", a precizat Ciobanu.



Anastasia Nichita a obţinut medalia de bronz la lupte feminine în categoria de greutate de până la 57 de kilograme, reuşind să se impună în finala mică în faţa reprezentantei Norvegiei, Grace Bullen.



"A fost foarte greu, pentru că am fost într-o grupă cu sportive foarte bune, dar m-am mobilizat şi am luptat", a spus Anastasia Nichita.



"Este rezultatul muncii întregii echipe. Suntem într-un an preolimpic. Avem foarte mult de muncă. Anastasia şi Victor sunt sportivii care au primele şanse la participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo", a declarat Ion Gheorghiu, preşedinte FM de lupte.



La Jocurile Europene din Minsk, luptătorii de sambo au cucerit alte 3 medalii pentru Republica Moldova. Sabina Artemciuc a devenit vice-campioană, iar Paulina Eşanu şi Denis Tachi au obţinut medalii de bronz.