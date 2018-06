Luptătorii Alexandru Biciu şi Vitalie Bunici au cucerit medaliile de argint la Campionatele Europene

Momente de glorie pentru moldoveni Alexandru Biciu şi Vitalie Bunici. Luptătorii au cucerit medaliile de argint la Campionatele Europene, rezervate sportivilor cu vârsta de până la 23 de ani, care s-au desfăşurat la Istanbul. Aceasta este cea mai mai mare performanţă din cariera lor.

Biciu este un luptător de stil greco-roman şi provine din satul Vărvăreuca, raionul Floreşti. El a fost învins în finala categoriei de până 63 de kilograme.de românul Mihai Radu Mihuţ.



În vârstă de 23 de ani, Biciu susţine că a făcut multe sacrificii pentru a urca pe podium la competiţiile internaţionale.



"Au fost multe evenimente precum nunţi, zile de naştere, pe care le-am ignorat. Nu m-am dus şi am ţinut dietă. M-am luptat în 63 de kilograme, însă categoria mea este de 67 de kilograme", a spus Alexandru Biciu, luptător.



"În 2012 el a fost premiant între cadeţi, în 2013 - premiant între juniori şi clar că era de aşteptat că va lua medalia la Campionatul U-23, seniori. A făcut o luptă foarte bună, a realizat procedee, a făcut spectacol", a declarat Mihai Cucu, antrenor.



Originar din satul Mălăieşti, raionul Orhei, Vitalie Bunici a devenit vicecampion în categoria de 61 de kilograme. Luptătorul de stil liber în vârstă de 21 de ani a pierdut confruntarea decisivă în faţa reprezentatului Federaţiei Ruse, Magomedrasul Idrisov.



"Am parcurs un drum foarte şi foarte greu. Un an de zile am muncit. Am plecat acolo cu scopul de a lua medalie. Am participat la mai multe competiţii, am tras concluzii după ce am făcut greşeli. Totuşi, am ajuns într-o formă foarte bună şi sunt foarte mulţumit că am revenit acasă cu medalia", a mai spus Vitalie Bunici, luptător.



"Cel mai sârguincios el de-al meu a fost Vitalie. Pe parcursul anilor a fost ales căpitanul echipei. A fost un exemplu pentru toţi prin munca depusă zi de zi, prin succesele obţinute", a menţionat Ion Maxim, antrenor



În luna noiembrie tinerii luptători vor participa la Campionatele Mondiale de la Bucureşti, rezervate sportivilor cu vârsta de până la 23 de ani