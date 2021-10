Luptătoarele Irina Rîngaci şi Iulia Leorda, după victoriile înregistrate la Oslo: „Emoţiile sunt de nedescris”

S-au întors învingătoare și au fost întâmpinate cu flori, muzică de fanfară și ropote de aplauze. Luptătoarele Irina Rîngaci şi Iulia Leorda, care au obţinut victorii remarcabile pentru sportul moldovenesc, s-au întors acasă după victoriile înregistrate la Oslo.

Rîngaci, în vârstă de 20 de ani, devenit campioană mondială la seniori după o victorie uriașă în finală. Emoţionată, tânăra luptătoare a declarat că titlul de campioană mondială este rezultatul unei muncii și perseverenței.



”Nu m-am gândit niciodată că o să devin campioană la o vârstă atât de fragedă, dar am tins spre o medalie în primii trei. Această medalie înseamnă un pas în faţă spre a lua cota de participare şi o medalie olimpică la Paris în 2024.”, a declarat Irina Rîngaci, campioană mondială la lupte, seniori.



Iar Iulia Leorda, care a obținut medalia de argint la categoria de 53 de kilograme din cadrul Campionatului Mondial de Lupte de la Oslo, spune că rezultatul obținut o determină să muncească și mai mult.



''Emoţiile sunt de nedescris pentru că, într-un final, această performanţă este cea mai mare în cariera mea de sportiv. Voi analiza ce nu mi-a ajuns, ce trebuie corectat pentru ca data viitoare să pot face faţă japonezei.'', a spus Iulia Leorda.



Tinerele au obţinut victoriile datorită antrenorilor, care spun că pregătirea a fost anevoioasă, dar rezultatul a meritat.



''La noi în ţară condiţiile nu sunt atât de bune, chiar lasă de dorit şi practic acest rezultat este unul obţinut cu foarte mult chin. Noi putem să ne mândrim pentru că fetele care ne-au adus medalii sunt originare, sunt moldovence curate, una de la Leova, alta din Sagaidac, Cimişlia.'', a subliniat Petru Chiperi, antrenor.



Luptătoarele au fost așteptate cu sufletul la gură de familii.



Mama Irinei Rîngaci spune că fiica a moştenit pasiunea pentru sport de la sora mai mare. Femeia a urmărit competiţia cu sufletul la gură, iar reuşita Irinei a adus o bucurie imensă tuturor.



''De emoţii ne-au dat lacrimile. Ne-a sunat foarte multă lume, rude, săteni, de peste hotare. Irina e o fată sârguincioasă, a muncit foarte mult şi are un caracter puternic.'', a spus Maria Rîngaci, mama luptătoarei Irina Rîngaci.



Tinerele au fost întâmpinate cu flori şi de directorul adjunct al liceului republican cu profil sportiv, acolo unde acestea au studiat şi se antrenează în prezent.



''Nu am dormit vreo două zile. A fost bucurie, lacrimi, fericire. Suntem extrem de bucuroşi pentru că sunt medalii unice pentru Republica Moldova.'', a declarat Anastasia Chiperi, director-adjunct al Liceului Republican cu profil sportiv.



''Vreau să le mulţumesc pe această cale fetelor pentru munca asiduă care au depus-o, pentru sacrificiile cărora s-au expus. Vreau să le mulţumesc antrenorilor care au muncit foarte mult pentru a obţine acest rezultat istoric.'', Ivan Gheorghiu, secretar de stat pentru tineret și sport.



În perioada 2-10 octombrie are loc Campionatul Mondial de Lupte de la Oslo, Norvegia, unde participă 800 de sportivi din peste 80 de țări.