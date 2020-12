Luptătoarele din Moldova au cucerit trei medalii într-o singură zi la Cupa Mondială de la Belgrad

Performanță uluitoare reușită de luptătoarele moldovence la Cupa Mondială de la Belgrad. Sportivele din țara noastră au cucerit trei medalii într-o singură zi.

Anastasia Nichita a obținut cel mai bun rezultat la competiția din Serbia, după ce a reușit să urce pe prima treaptă a podiumului. Ea a câștigat toate duelurile pe care le-a avut de disputat în categoria de 57 de kilograme, inclusiv și pe cel din finală cu indianca Anshu Malik.

"M-am mobilizat mai mult, pentru că știam că sportiva este și ea bună. Am trecut de sportive valoroase, precum rusoaica sau azera. Nu trebuia să mă relaxez, trebuia să fiu concentrată și să nu fac greșeli. Am încheiat anul acesta cu brio. După medalia cucerită la Roma, a venit și această medalie mult așteptată, deoarece a fost un an foarte dificil.", a spus luptătoarea, Anastasia Nichita.

Mariana Cherdivară-Eșanu a câștigat medalia de argint în categoria de 59 de kilograme. În ultimul act, luptătoarea noastră a cedat în fața rusoaicei Svetlana Lipatova.

Și Irina Rîngaci a câștigat medalia de argint. Ea la fel nu a reușit să se impună în ultima confruntare pe care a avut-o cu ucraineanca Tatiana Rîjko și pierdut cu scorul de 4-14.

În urmă cu câteva zile, luptătorul moldovean de stil greco-roman, Alexandrin Guțu a devenit campion în categoria de 77 de kilograme.

Republica Moldova este reprezentată la Cupa Mondială de 22 de sportivi.