Luptătoarea Anastasia Nichita a fost premiată de Guvern cu diplomă de gradul I

Proaspăta campioană mondială la lupte, Anastasia Nichita, continuă să culeagă laude pentru prestațiile sale deosebite. Sportiva, medaliată recent cu aur la Campionatele Mondiale la tineret, a fost premiată de Guvern cu diplomă de gradul I.



Cu alte premii au fost răsplătiţi de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi ceilalţi medaliaţi cu bronz la Mondialele de tineret, Nicolae Grahmez, Vasile Diacon şi Samhan Jabrailov.



"Performanţele sportivilor noştri, chiar dacă vin încă în lipsa a mai multor lucruri necesare pentru dezvoltarea sportului la noi, sigur arată că dumneavoastră aveţi caracter şi perseverenţă, că aveţi antrenori extraordinari. Totodată, arată şi determinarea noastră ca să dezvoltăm sportul", a menţionat Monica Babuc, ministru Educaţiei, Culturii şi Cercetării.



"Desigur este important că au văzut şi au apreciat rezultatele mele. Sper să nu fie ultima întâlnire de acest gen. În acest an mai am de participat la Campionatele Mondiale U-23, iar cel mai important este pregătirea pentru Jocurile Olimpice", a precizat Anastasia Nichita, luptătoare.



Anastasia Nichita are un an de vis. În ultimele patru luni ea a câştigat medalii la competiţii importante. Pe lângă "aurul" de la Mondiale, sportiva originară din Străşeni a mai cucerit în luna august medalia de aur la Campionatul European sub 20 de ani iar la Europenele sub 23 de ani s-a clasat pe treapta a doua a podiumului.



Pentru performanţele obţinute, Nichita va încasa din partea statului 78.500 de lei la finalul anului. De aceeaşi sumă va beneficia şi antrenorului sportivei.