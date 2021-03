Luptăm împreună cu COVID-19. În cadrul Teledonului Publika TV, organizat anul trecut, a fost colectat jumătate de milion de lei pentru sistemul medical

"Suma este foarte modestă pentru că suntem cadre didactice, dar şi lucrători tehnici, îngrijitoarele de încăperi, toate persoanele care activează în liceu, ne-am organizat şi am venit cu această decizie de a contribui cu cel puţin.", a spus directorul Liceul Teoretic cu Profil de Artă „Mihail Berezovschi”, Ana Eremei-Berezovschi.În ultimul an am înţeles cât de important este să purtăm masca de protecţie. Pentru mulţi, la început a fost incomod şi neobişnuit. Şi de această dată, Publika TV a venit cu un îndemn."Am aflat că este criză de plasmă. Şi am decis să donez şi eu. ""Ca să-i ajuţi pe ceilalţi, trebuie să vii, să donezi, mai ales dacă te-ai tratat de COVID-19.""Mulţumim pentru donaţie. Vă dorim sănătate, o zi frumoasă şi aveţi grijă de dumneavoastră. - Mulţumesc mult. - Asta este o mulţumire din partea Centrului de Transfuzie a Sângelui."