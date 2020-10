Luptă pentru viața lui Mihăiță. Zeci de oameni au decis să-l ajute pe un băiețel de trei ani, diagnosticat cu amiotrofie spinală

Zeci de oameni luptă pentru viaţa lui Mihăiţă, un copil de aproape trei ani care suferă de o boală rară. Băieţelul are de amiotrofie spinală de tip II şi îl poate fi slavat doar cu ajutorul unui vaccin făcut în clinici din SUA şi în câteva ţări europene. Antidotul costă 2,2 milioane de dolari. Pe mulţi această cifră i-ar face să dea mâinile în jos. Nu şi pe cei de la Asociaţia Obşeatescă "Copiii Ploii" care oferă ajutor celor diagnosticaţi cu boli genetice rare sau autism. Voluntarii au organizat un nou târg caritabil ca să-l ajute pe Mihăiţă.



"Are o viaţă înainte şi vă daţi seama că orice părinte ar face orice. Eu, spre exemplu, aş face orice pentru fetiţa mea care este diagnosticată cu sindromul Rett, tot o boală rară, dar din păcate nu are tratament. În cazul lui Mihăiţă există un tratament. Deci vom munci până la capăt", a spus directorul executiv AO "Copiii Ploii", Elena Losețchi.



De data aceasta, oamenii au putut cumpăra de la târgul organizat în Parcul "Valea Morilor" bijuterii hand-made, cărţi, jucării, dar şi haine.



"Am cumpărat o jucărie şi nişte cărţi pentru copilul nostru. Este o idee excelentă, minunată".



"Aceşti oameni fac totul din inimă. Ei ştiu ce înseamnă compasiunea. Să le dea Dumnezeu sănătate şi succes".



"Probabil că asta este o parte a curăţeniei societăţii noastre".



Părinţii lui Mihăiţă au ţinut să vină să le mulţumească voluntarilor care s-au implicat pentru o cauză ce pare imposibil. Deşi băiatul se simte acum destul de bine, banii trebuie adunaţi cât mai repede.



"El putea sta pe picioare. Dacă administram vaccinul atunci când am primit diagnosticul, copilul avea să meargă acum. Noi avem această limită de 21 de kilograme. După ce băiatul o să aibă o greutate mai mare deja nu mai are rost să faci acest tratament. Acum Mihăiţă are aproximativ 14 kilograme", a spus mama lui Mihăiţă, Natalia Reboi.



Deşi cele mai multe boli rare nu au leac, amiotrofia spinală poate fi tratată complet printr-un vaccin. Patru copii din Moldova au reuşit să fie salvaţi deja. Părinţii lui Robert au reuşit să adune cei 2 milioane de dolari din donaţii. Iar alţi trei micuţi au câştigat la loteria organizată de compania producătoare a acestui preparat şi au primit vaccinul gratuit.

Şi pentru Mihăiţă mai există speranţă. Din suma de 2,2 milioane de dolari necesari pentru o şansă la viaţă au fost colectate deja 200 de mii. Fiecare dintre noi se poate implica printr-o donaţie, oricât de mică ar fi, trintr-un transfer pe conturile afişate pe ecran sau la numărul de telefon 068056625.