Luptă pentru viața fiului. Din cauza pandemiei, o mamă nu poate importa medicamentele necesare pentru băiatul ei care suferă de Sindromul Dravet

Diana Boţan povesteşte că băiatul ei a avut primele simptome la câteva luni după naştere.''Copilul are o fotosensibilitate foarte pronunțată. Deci el nu suportă lumina, la fiecare rază de lumină îi provoacă convulsii, mioclonii sau bliching'', a spus mama copilului, Diana Boțan.Din martie nu mai poate ieşi din ţară iar tratamentul îi mai ajunge până la sfârşitul săptămânii. A cerut ajutorul Ministerului Sănătăţii şi a primit răspuns abia acum câteva zile.''În două luni şi jumătate puteau fi întreprinse careva măsuri. Cu atât mai mult că sunt strict vitale. Şi dacă copilul fiind pe politerapie, de cinci preparate, manifestă crize convulsive zilnice, nici nu pot să îmi imaginez cum ar fi fără de aceste medicamente'', a spus mama copilului, Diana Boțan.Costul tratamentului este de peste 200 de mii de lei anual, iar femeia nu are banii necesari.''Depăşeşte suma de peste o mie de euro pe lună şi tratamentul ăsta este pentru toată viaţa. Eu aş vrea să-i întreb, ei au copii acasă, dacă ei ar fi fost în papucii mei, cum ar fi procedat'', a mai spus mama copilului, Diana Boțan.Consilierul ministrului Sănătăţii, Cristina Stratulat, spune că acum trei zile, o comisie specială a analizat situaţia şi susţine că tratamentul va fi asigurat de stat.''Dat fiind faptul că acestea nu sunt disponibile la moment pe piaţa farmaceutică din Republica Moldova, ministerul a remis o solicitare către operatorii economici, distribuitori de produse farmaceutice. Întrucât pacientul este diagnosticat cu o boală rară, tratamentul va fi asigurat integral de stat'', a spus consilierul ministrului Sănătăţii, Cristina Stratulat.Nu se ştie când vor putea fi aduse medicamentele necesare în ţară. Am încercat să aflăm de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale dacă au mai fost cazuri în care pacienţii nu au găsit anumite tratamente în perioada de pandemie. Oxana Bălan de la serviciul de presă ne-a spus că va reveni mai târziu cu un răspuns, dar ne-a asigurat că agenţia a eliberat autorizaţii pentru importul medicamentelor în mod obişnuit.