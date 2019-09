Luptă pentru viaţă. Cum sunt ajutaţi de către stat pacienţii care necesită intervenţii chirurgicale peste hotare

Fiecare zi este decisivă pentru ei. Vorbim de pacienţii ale căror vieţi depind doar de medici, iar şanse sunt doar în străinătate. Pentru unii, sumele pe care trebuie să le achite pentru intervenţiile chirurgicale peste hotare sunt colosale şi din această cauză pierd lupta cu boala. În prezent, statul achită doar până la 25 de procente din sumă, însă doar după efectuarea intervenţiei.

Iulia Iaţco este unul din pacienţii care are nevoie urgentă de transplant de ficat. Femeia are 42 de ani, iar de la vârsta de 24 de ani stă mai mult prin spitale. A suportat deja trei operaţii. Ultimul diagnostic al medicilor i-a schimbat complet viaţa - sindromul Budd-Chiari sau boala veno-ocluzivă hepatică. Maladia este caracterizată de obstrucția venelor hepatice şi sechestrarea sângelui în ficat.

"Am încercat să găsesc toate posibilităţile care există, în toate ţările absolut. Am fost consultată şi în Spania şi în România şi în Israel, apoi în Belarusia. Am fost acceptată în lista de aşteptare în Belarus, în Minsk", a povestit pacienta, Iulia Iaţco.

125 de mii de dolari. Atât costă viaţa Iuliei Iaţco. Tânăra a apelat după ajutor la Ministerului Sănătăţii, care îi poate rambursa doar 15 la sută din cheltuieli şi asta doar după intervenţia chirurgicală. Cei de la minister i-au dat şi un termen -12 noiembrie.

"Până pe data aceasta eu trebuie să prezint toate actele şi toate documentele de plată. Eu nu ştiu cum eu pot fi operată până la 12 noiembrie, asta nu este tratamentul bronşitei simple", a menţionat pacienta, Iulia Iaţco.

Cei de la Ministerul Sănătăţii vor prelungi acest termen, dacă intervenţia nu fa vi efectuată până la această dată. Iulia spune însă că achitarea acestui ajutor financiar înainte de intervenţie ar ajuta esenţial pacienţii aflaţi în situaţii similare.

"Uneori chiar o săptămână, nu spun o lună, uneori chiar şi o săptămână are o importanţă enormă. Peste o săptămână poate fi târziu. Uneori ficatul se deconectează timp de o săptămână, adică azi omul este normal, în picioare, ce este mâine, nu se ştie", a afirmat pacienta, Iulia Iaţco.

Am expediat o solicitare la Ministerul Sănătăţii pentru a ne spune care sunt criteriile de selectare a pacienţilor cărora li se rambursează cheltuielile pentru intervenţiile efectuate peste hotare. În răspunsul primit se menţionează că de acest suport pot beneficia pacienţii care nu pot fi trataţi la noi în ţară. Comisia din cadrul ministerului decide care este suma care poate fi rambursată, însă aceasta nu poate depăşi 25 la sută din costurile totale. Toate plăţile se fac doar după intervenţie, iar prioritate au copiii şi cazurile mai complicate.

În prezent există un proiect de lege care prevede acoperirea în avans şi în totalitate a cheltuielilor pentru intervenţiile chirurgicale efectuate peste hotare din bugetul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină. Iniţiativa aparţine fostului ministru al Sănătăţii, Ruxanda Glavan. Potrivit ei, CNAM dispune de 80 de milioane de lei rezervă, bani care nu sunt cheltuiţi, dar care ar putea salva vieţile moldovenilor. Proiectul de lege urmează a fi supus dezbaterilor în Parlament. Lista operaţiilor care vor fi acoperite din bugetul CNAM, ar urma să fie întocmită de Guvern, dacă proiectul va fi votat.