Luptă pentru viață contra cronometru. Un băiat colectează bani pentru chimioterapie

Adrian Portărescu este un tânăr de 19 ani viaţa căruia depinde de 110 mii de euro. Banii sunt necesari pentru un transplant de celule stem, de care băiatul are nevoie pentru a învinge cancerul. În iunie 2020, Adrian a fost diagnosticat cu Limfom Hodgkin în regiunea cervicală. A urmat un an şi jumătate de tratament, chimioterapii şi intervenţii chinuitoare, dar boala cruntă continuă să avanseze. Acum, el se află la o clinică specializată din Germania.



"Medicul mi-au dat o veste foarte proastă, că în Republica Moldova eu nu aveam şanse să mă tratez, să tratez această boală. Deja sunt aici, aştept, am făcut investigaţii. Acum aştept să colectăm bani, să începem chimioterapia, după două operaţii", spune băiatul.



Lupta pentru viaţa lui Adrian este una contra cronometru, iar, în lipsa banilor necesari, el nu poate începe tratamentul.



"Am fost încă o dată operat, am primit un port, pentru că după multe chimioterapii, s-au ars venele. Chimioterapia trebuia să o încep miercurea trecută, când mi s-a instalat portul, dar, din cauza lipsei de bani, s-a amânat şi aşteptăm. Tratamentul dacă îl încep, trebuie să-l fac continuu, fără întreruperi, fără pauze", spune tânărul.



Familia băiatului încearcă acum să adune cei 110 mii de euro.



"Trebuie să adunăm bani pentru transplant. Lui nu-i ajunge nici pentru chimii, doar pentru acestea, ieri nu-i ajungeau trei mii şi au mai strâns din rude, care au putut şi i-am transmis", a declarat bunica băiatului, Ana Platon.



Adrian provine dintr-o familie cu venituri modeste. Tatăl i-a părăsit, iar el munceşte încă de la 13 ani pentru a-şi ajuta mama.



"Deja profesia este terminată, aveam planuri, pe viitor, să învăţ la universitate, dar, deja, uite, a apărut surpriza asta neplăcută şi ... s-a oprit tot. Vin cu o rugăminte, toţi care mă pot ajuta. Din puţinul care îl au, să-mi ofere, măcar o distribuire şi... tot pentru mine contează foarte mult", spune Adrian.



Toţi cei care doresc să-l ajute pe Adrian pot expedia un SMS cu conținutul 805 la:



2910 (abonații Unite), 1 SMS - 45 MDL



2910 (abonații Moldcell), 1 SMS - 45 MDL



Sună la numărul 090009002 (abonații Moldtelecom), pentru a dona 45 lei.