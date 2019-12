Lupta pentru titlu mondial. Andy Ruiz se va duela cu Anthony Joshua pe "Spectacullar Arena Dyriah" din Arabia Saudită

Mult aşteptatul duel pentru titlul mondial la box în categoria grea dintre americanul Andy Ruiz şi englezul Anthony Joshua este tot mai aproape. Marea bătălie se va da sâmbătă, 7 decembrie, la Riad, capitala Arabiei Saudite.

Pugiliştii au intrat pe ultima sută de metri cu pregătirile şi au făcut un schimb de replici înaintea partidei. Va fi cea de-a doua confruntare dintre cei doi sportivi. În luna iunie Ruiz l-a făcut knockout pe Joshua şi i-a luat centurile de campion în versiunele WBA, IBF şi WBO. A fost prima înfrângere pentru boxerul englez.

"Bineînţeles, nu îmi doresc să pierd aceste frumoase centuri, ce reprezintă muncă şi dăruire. Îmi aduc aminte cum am început să practic boxul la şase ani, dar în cele din urmă, am obţinut ceea ce am vrut. Nu există niciun scenariu, potrivit căruia să pierd centurile mele", a afirmat boxerul, Andy Ruiz.

"Știu ce sunt capabil să fac. În momentul în care voi întoarce acele centuri, voi păstra calmul şi voi rămâne concentrat, pentru că nu voi avea timp pentru a sărbători. Este timpul să păstrez acea mentalitate de pretendent la titlu de campion și să ating următorul obiectiv", a menţionat boxerul, Anthony Joshua.

Anthony Joshua a disputat până acum 23 de dueluri în ringul profesionist și a înregistrat 21 de victorii prin knock-out.

La rândul său, Andy Ruiz a obținut până acum 33 de victorii în cele 34 de partide susținute la profesionişti.

Lupta dintre cei doi se va disputa pe "Spectacullar Arena Dyriah" din Arabia Saudită, construită special pentru acest duel.