Luptă pentru dreptul la viață. Mihaela Axenti, de doar patru ani, căreia i-a fost implantată o inimă artificială, mai are nevoie de ajutorul nostru

Mihaela Axenti, de doar patru ani, din satul Scoreni, raionul Strășeni, căreia i-a fost implantată o inimă artificială, mai are nevoie de ajutorul nostru. În februarie, copila a fost supusă unei intervenții chirurgicale dificile, după care a fost inconştientă o săptămână în secția de reanimare. Mihaela și mama ei rămân în spital, unde le așteaptă o perioadă lungă de reabilitare.



Fetiţa are o problemă cardiacă de la naștere. După luni de așteptări, în 19 februarie ea a fost supusă unui transplant de inimă artificială într-un spital din Turcia. Mihaela a stat 8 ore și jumătate pe masa de operație.

"Prima data a revenit pentru o zi, dupa aia a fost iar in somn inca trei zile, dupa care a revenit. Vinerea a fost interventia, marti si-a revenit pe data de 23 su pana acuma luni a fost in terapia intensiva", a spus mama Mihaelei, Lilia Axenti.



Acum copila continuă tratamentul la spital, iar mama ei speră la o recuperare rapidă.

"- Ea nu a asteptat ca o sa aiba aceste cicatrici, ea întodeauna sa temea de aceasta. Ia-m explicat că o sa aiba inca o inimioara care o sa-i faca bine si sa nu mai stam atata timp in spitale.

- Mergem acasa?

- Da, o sa mergem acasa da. La taticu si la badica", a spus mama Mihaelei, Lilia Axenti.

Medicii spun că, peste câţiva ani, Mihaela va avea nevoie de un transplant de inimă reală. Până atunci, însă, fata va trebui să poarte întotdeauna o poșetă cu reîncărcare electronică, pentru a asigura funcționarea continuă a organului artificial.

"Inimioara este legata de 2 baterii si un dispozitiv care arata cit sange circula per minuta, arata daca are apa ajunsa in organism. Daca este prea mult lichid sau mai putin. Este si un monitor care trebuie sa fie monitorizat permanent", a spus mama Mihaelei, Lilia Axenti.



Operaţia care i-a salvat viaţa a costat 200 de mii de euro, dintre care 160 de mii au fost adunaţi de oamenii cu suflet mare. Însă mama Mihaelei mai are la dispoziție doar două săptămâni pentru a achita integral serviciile spitalului.

"Si vă rugam frumos sa ne sistineti si in continuare sa iesim din toata reabilitaarea sa mergem si noi acasa", a spus mama Mihaelei, Lilia Axenti.



Colectarea banilor se face pe site-ul salveazaoinima ro. Cei care vor să o ajute pe Mihaela, sunt rugaţi să apeleze la numărul de telefon: 069591368 sau să transfere orice sumă în conturile bancare afişate pe ecran, cu menţiunea "Pentru Mihaela Axenti".