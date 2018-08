LUPTĂ PE MUCHIE DE CUŢIT! Djoker Chişinău a câştigat cu 3-1 partida cu Olimpia Bălţi

Situaţia fără precedent în Campionatul Naţional de fotbal de plajă. Cu o etapă până la sfârşitul sezonului competiţional, trei echipe au acelaşi număr de puncte - Djoker Chişinău, Olimpia Bălţi şi clubul de fotbal pe plajă Grătieşti.

În cel mai aşteptat meci al etapei a 13-a, Djoker s-a impus cu 3-1 în faţa Olimpiei. Bălţenii conduceau datorită golului înscris de Cristian Gurjui, însă deţinătoarea titlului a întors scorul şi a punctat prin Leonid Podlesnov, Victor Negara şi Eugen Frolov.



"Această partidă a fost decisivă. Băieţii s-au mobilizat şi au dat totul în teren. A fost ca o finală pentru noi ca să revenit în lupta pentru titlu, deoarece Olimpia a fost lider şi trebuia să câştigăm", a spus Leonid Podlesnov, jucător Djoker Chişinău.

"A fost un meci dificil pentru noi. În lotul echipei noastre au lipsit doi jucători, însă ne-am străduit, am luptat, am marcat primii dar nu am rezistat", a spus Alexei Capsamun, jucător Olimpia Bălţi.



În ultima etapă, Djoker Chişinău va întâlni clubul de fotbal pe plajă Grătieşti, iar Olimpia va juca cu Steaua.