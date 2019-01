LUPTĂ ÎNCINSĂ LA TITLU. Formaţia ŞS Speranţa a învins pe Admirals, scor 64-32

Echipa şcolii sportive Speranţa a obţinut o victorie lejeră în etapa a cincea a campionatului naţional de baschet feminin. Elevele pregătite de OlgaTârzâman, care este şi jucătoare, au învins la 32 de puncte diferenţă pe Admirals, scor final 64-32.



Speranţa a câştigat toate cele 4 sferturi, reuşind să se impună în ultima repriză fără drept de apel cu 25-3.



"Partida nu a fost una dificilă. Am câştigat la 32 de puncte diferenţă. Asta înseamnă că nu ne-a fost greu. Pot să spun că adversarele au jucat bine. Fetele sunt bine pregătite din punct de vedere fizic şi nu au avut frică, chiar dacă noi avem în lot baschetbaliste care sunt convocate la echipa naţională", a spus Olga Târzâman, antrenoare ŞS Speranţa.



"După părerea mea, am început destul de bine. Pierdeam la 6-7 puncte diferenţă. Pe finalul partidei şi-a spus cuvântul oboseala şi am pierdut la scor, însă mi-a plăcut jocul. Avem în lot fete tinere", a zis Artur Tonciu,antrenor Admirals.



În cea de-a doua confruntare a etapei, formaţia Academiei de Studii Economice din Moldova a surclasat cu 90-54 echipa şcolii sportive din Basarabeasca.



Liderul clasamentului este Politeh Chişinău, care a câştigat toate cele 4 partide disputate până acum.