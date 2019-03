Luptă împotriva ambroziei. În Capitală urmează să fie distruse 10 ha de plante provoacă alergie

Autorităţile Chişinăului anunţă o nouă luptă împotriva ambroziei, plantă care provoacă alergie în rândul oamenilor. În total, a fost depistată o suprafaţă de peste zece hectare de ambrozie, care urmează să fie nimicită începând cu luna mai. Campania a fost salutată de Lilian Marin din Capitală, care spune că planta îi dă mari bătăi de cap timp de 14 ani. Bărbatul spune că cel mai greu rezistă în perioada caniculară.



"În august este mai complicat pentru că este sezonul cuptorului. Atunci încep senzaţiile de mâncărimi ale nasului, ochii lăcrimează. Este foarte greu, trebuie să te speli pe faţă. Să am o sticlă cu apă, să mă opresc mai des la staţiile peco pentru a mă spăla", a declarat Lilian Marin, alergic la ambrozie.



"Poate există altă posibilitate decât cea de a împrăştia în parc ierbicide. Să o taie şi gata. Ea nu este chiar peste tot."



"Sigur că este o idee bună. Este o problemă care ne îngrijorează pe mulţi dintre noi. Doar pentru oamenii care nu au aceste probleme nu este important."



"În alte ţări din câte am văzut eu se curăţă ambrozia."



Medicii spun că alergia la polenul de ambrozie este foarte agresivă, astfel încât unii oameni ajung să aibă chiar şi astm bronşic sau accese de sufocare şi ajung să fie spitalizaţi.



"Am pacienţi şi fac supravegherea ani la rând. Dacă în 2017 el a avut forme mai slabe, anul trecut a venit în stare gravă, severă", a zis Marina Casapciuc, medic alergol Spitalul Clinic Republican.



Deseori, tratamentul este unul de durată.



"Se adresează în iulie,începem un tratament cu preparatele speciale de protecţie. Pacientul se simte mult mai bine în comparaţie că nu administrează. Tratamentul pe care îl primeşte totuşi nu este ideal", a zis Marina Casapciuc, medic alergol Spitalul Clinic Republican.



Pe reţelele de socializare, toţi cei care suferă de alergie provocată de ambrozie au creat un grup unde identifică zonele în care au depistat că planta creşte, pentru ca ceilalţi să evite regiunea.

În Moldova nu există statistici despre numărul de oameni alergici la ambrozie.