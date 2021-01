Lupta cu gheretele neautorizate din Capitală, continuă. Autorităţile spun că în acest an vor fi evacuate peste 200 de gherete

Autorităţile municipale continuă lupta cu gheretele neautorizate din Capitală care strică imaginea oraşului. Unii agenţii economici, ale căror autorizații au expirat, le-au evacuat cu forțele proprii, alţi au închis uşile şi le-au lăsat în voia sorţii. Autorităţile municipale spun că dacă aceștia nu se vor conforma cerinţelor, unităţile comerciale vor fi scoate de muncitorii de la primărie.Pe strada Cuza-Vodă din sectorul Botanica peste 20 de gherete amplasate una lângă alta activează în regim normal. Unii locatari din preajmă nu văd o problemă, mai ales că, potrivit lor, aici găsesc produse mai ieftine. Alţii, însă, spun că acestea arată oribil.''Nu ne deranjează deloc aceste gherete. Aici totul este mai ieftin decât la magazin. Am ieşit din casă, am cumpărat şi ne-am întors.''"Aceste gherete strică imaginea oraşului. Dacă aceste spaţii erau amenajate corespunzător, ar fi arătat altfel. Treci pe alături şi te ia groaza.Trebuie evacuate.""Unele gherete sunt necesare, cele în care se vând fructe, de exemplu... Dar, în general, trebuie de făcut ordine."''Foarte urât arată, dar ce să facem. Stau altele care nici nu vând nimic numai stau de formă.''Am încercat să aflăm părerea pretorului sectorului Botanica, Diana Guba, însă ne-a spus că este într-o şedinţă, iar ulterior nu ne-a mai răspuns la apel și nici la mesaj.Într-o altă zonă a oraşului, la intrarea în parcul Valea Morilor, câteva gherete au fost evacuate, în timp ce altele stau abandonate."Au fost emise dispoziţii de evacuare, li s-a emis termen să se conformeze benevol. În cazul în care nu se vor conforma vom interveni cu tehnicile specializate a preturii. De la începutul anului avem şapte unităţi comerciale evacuate. În prezent în sector mai avem 129 de gherete, mai mult de jumătate am emis prescripţii de demolare.'', a declarat Vadim Brînzaniuc, pretorul sectorului Buiucani al Capitalei.Agenţii economici care vor să activeze în continuare pot participa la licitaţiile organizate de Primărie şi să îşi aleagă un loc pentru o perioadă de 5 ani.''Schemele de amplasare unde ar putea să fie aceste gherete amplasate urmează să fie prezentate de către preturi, ca ulterior să fie aprobate de către Consiliul Municipal.'', a declarat Inga Ionesii, viceprimarul municipiului Chişinău.În acest an, peste 200 de gherete urmează să fie evacuate din Capitală.