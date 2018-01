Lupta cu gheaţa. De dimineaţă zeci de autospeciale au aruncat antiderapant pe cele mai alunecoase străzi din preajma şcolilor dar şi a blocurilor

După ce pe parcursul zilei de ieri tot mai multe persoane au ajuns la spital din cauza gheţuşului. Astăzi, primarul interimar, Silvia Radu a dat ordin pretorilor de sector să acorde o atenţie deosebită deszăpezirii zonelor din preajma instituţiilor de învăţământ dar şi a curţilor blocurilor.

Astfel, de dimineaţă zeci de autospeciale au aruncat antiderapant pe cele mai alunecoase străzi din Capitală.



La doar câteva minute după ce a fost presărat nisipul, gheaţa a început să se topească. Această echipă spune că lucrează de la ora cinci dimineaţă, astfel ca atunci când copiii pleacă la şcoală, iar oamenii mari la muncă, să nu fie gheţuş. Până acum au deszăpezit câteva curţi din sectorul Botanica al Capitalei.



"Azi a fost o zi mai bună decât cele în care a nins. Am ieşit dimineaţă la ora cinci, am dat cu nisip, am curăţit pe la staţii şi ne străduim să fie totul bine, pentru oameni să nu cadă jos", a spus o femeie.



"Era tare mare gheţuş dimineaţă, nici nu puteam să mergem. Mergem încetişor, ne mai legăm cu stofă la încălţăminte să nu lunecăm, ce să facem până împrăştiem nisipul", a spus altă femeie.



"Vreau să aduc mulţumiri primarului general interimar, doamnei Silvia Radu. Doar la indicaţia ei am beneficiat de transport specializat în deszăpezire", a declarat Didiana Petraşcu, şefa.



Cei care nu au aşteptat ca autospecialele să ajungă pe la ei, s-au apucat singuri de treabă. Directorul Liceului Teoretic Ion Creangă din sectorul Râşcani al Capitalei spune că au curăţat curtea instituţiei cu forţele proprii.



"Suntem pregătiţi cu nisip, sare tehnică, lopeţi pentru curăţitul zăpezii. Această cărare am făcuto noi chiar în prima zi. Am creat condiţii ca nimeni să nu se traumeze", a spus Corneliu Solomon, director Liceul Teoretic Ion Creangă din Capitală.



Oamenii s-au bucurat când au văzut că prin curţi mişună autospecialele, pentru că până acum patinau pe gratis.



"La noi este bine. Probabil datorită Curtea de Apel."



"Asta ei acum au turnat, până acum aici puteai să te ucizi la fel ca peste tot."



Zilele trecute mai multe persoane au ajuns la spital după ce au căzut pe gheață. Cei mai mulți dintre ei s-au aleg cu fracturi la mâini sau picioare.



"Veneam de la lucru și am căzut. E alunecos", a spus o pacientă.



"Cauza ca și la majoritatea pentru că pe străzi foarte alunecos. Poate și am avut noroc, se putea să fie și mai grav", a zis un pacient.



"Am alunecat pe gheață, le mulțumesc vecinilor că m-au ajutat să mă ridic de jos. Mi-am fracturat piciorul și nu puteam să calc pe el", a declarat un pacient.



Şi gerul a făcut victime. Două persoane din raioanele Fălești și Anenii Noi au murit în drum spre spital, după ce au fost găsite degerate în stradă. Iar doi bărbați de 57 și 64 de ani din raioanele Hîncești și Ocnița au ajuns la Urgență cu degerături la picioare.



În Sudul și Nordul țării şapte persoane au fost diagnosticate cu hipotermie, printre care și o adolescentă de 15 ani, găsită noaptea în stradă de către trecători. Majoritatea pacienților înregistrați cu hipotermii erau din familii social vulnerabile, doi dintre aceștia nu aveau adăpost și se aflau sub influența consumului de alcool.