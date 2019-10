LUPTĂ APRIGĂ LA CM DE RUGBY. Ţara Galilor a câştigat meciul de Franţa cu 20-19

Ţara Galilor și Africa de Sud se vor întâlni în cea de-a semifinală a Campionatului Mondial de Rugby, care se desfășoară în Japonia. Galezii s-au impus la Oita cu 20-19 în faţa Franţei la capătul unui meci extrem de echilibrat.

Momentul crucial al partidei s-a produs în minutul 49. Francezul Sebastien Vahaamahina a fost eliminat, deoarece l-a lovit cu cotul în faţă pe Aaron Wainwright.

În acel moment "cocoşii galici" conduceau cu 19-10 şi păreau să fie favoriţi pentru calificare în penultimul act al competiţiei.

Galezii au reuşit însă să revină în joc. Ross Moriarty şi Dan Biggar au adus punctele decisive pentru britanici.



"Evident, am știut că avem avantaj, dar am vrut să profităm de asta. Ne-am dorit să dominăm teritorial şi să fructificăm ocaziile create. Trebuie să-i dăm jos, să-i presăm ca să demonstrăm că suntem mai puternici. Suntem mulţumiţi de munca noastră", a spus ALUN WYN JONES, căpitan echipa Ţării Galilor.



"Am făcut o prima repriză foarte bună! Impresionăm lumea atunci, când jucăm în asemenea mod. Este greu de crezut în ceea ce s-a întâmplat, dacă să luăm în considerare prestaţia noastră în prima repriză. Nu am putut controla jocul după eliminare", a spus GUILHEM GUIRADO, căpitan echipa Franţei.



Într-o altă dispută, Africa de Sud a învins cu 26-3 gazda competiţiei, naţionala Japoniei.



În cealaltă semifinală a Mondialului vor juca Anglia şi Noua Zeelandă. Confruntarea este programată pentru 26 octombrie, iar partida Ţara Galilor - Africa de Sud va avea loc cu o zi mai târziu.

Ambele meciuri din penultimul act se vor disputa în oraşul Yokohama.