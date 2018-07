Luptă aprigă în Campionatul Naţional de Fotbal pe Plajă. Djoker a învins echipa Şcolii Sportive numărul 12 din Vadul lui Vodă

Luptă aprigă în Campionatul Naţional de Fotbal pe Plajă! După două etape disputate în faza play-off, Djoker Chişinău, Olimpia Bălţi şi clubul de fotbal pe plajă Grătieşti au acumulat un număr egal de puncte.

Deţinătoarea titlului, Djoker, a spulberat cu 9-0 echipa Şcolii Sportive numărul 12 din Vadul lui Vodă.

Cel mai bun marcator din lotul învingătorilor a fost Andrei Negara, care a reuşit 4 goluri.



"A fost un meci uşor pentru noi. Am început în forţă, am marcat 3 goluri şi s-a stabilit câştigătorul din primele minute în acest meci", a menţionat Andrei Negara, jucător Djoker Chişinău.



Într-un alt meci Olimpia a dispus cu 6-1 de clubul de fotbal pe plajă din Grătieşti.



Spiritele s-au încins pe final, când Denis Orbu şi Grigore Cercel au avut o altercaţie. Ca urmare, cei doi jucători au fost eliminaţi.



"A fost un meci interesant şi dificil până la primele două goluri marcate. După asta am făcut ceea ce am pregătit la antrenamente. Am câştigat cu un scor categoric", a precizat Alexandru Mardari, ucător Olimpia Bălţi.



Până la sfârşitul sezonului competiţional au rămas de disputat 3 etape. Următoarele partide sunt programate pentru miercuri, 1 august.

Steaua Chişinău va întâlni clubul de fotbal pe plajă Grătieşti, iar Olimpia Bălţi va juca cu echipa Şcolii Sportive numărul 12 din Vadul lui Vodă.