Lupii lui Alex Calancea au încins atmosfera, aseară, la târgul de Crăciun din Capitală. Vizitatorii s-au prins în horă şi nici n-au simţit frigul de afară. Oamenii au dansat cât i-au ţinut picioarele şi au cântat alături de Lupi.



Vizitatorii au mărturisit că nici nu s-au așteptat la o astfel de surpriza din partea organizatorilor.



"Foarte fain, atmosfera e superbă, băieții îs extraordinari", a spus o femeie.



"Foarte bine, minunat. Vesel, frumos, mulțumim din suflet la organizatori", a completat o altă femeie.



"Muzica, atmosfera e bună, e foarte bine în ajun de Sfântul Vasile ne simțim foarte super", a spus un bărbat.



"E foarte interesant, când am venit încoace nu m-am gândit că o să fie așa de vesel, dar e foarte vesel chiar", a spus o femeie.



"Foarte interesant, ca atare noi pe dânșii îi privim. Sunt foarte bucuroasă că am nimerit sara asta să vizionăm pe Guz, pe Alex Calancea", a declarat o femeie.



Târgul de Crăciun de pe strada 31 August din Capitală este organizat pentru al doilea an consecutiv, la inițiativa premierului Pavel Filip. Evenimentul se va încheia mâine, odată cu marea tombolă care va avea loc la ora 18:00. În joc sunt pus multe premii valoroase, precum tablete, telefoane mobile şi un televizor. Biletele sunt distribuite gratuit la tarabele de la târg.