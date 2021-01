Lupii fac prăpăd într-un sat din raionul Sîngerei. Răpitorii au rupt în bucăţi mai multe oi

Lupii se plimbă nestingheriţi prin satul Slobozia-Măgura din raionul Sîngerei, iar unii intră chiar şi în curţile oamenilor. Localnicii sunt îngroziți şi spun că, în ultima perioadă, aceştia dau târcoale mai des şi le ucid animalele. Deşi s-au adresat de nenumărate ori autorităților, tot ce au putut obține au fost nişte recomandări.Viorel Prisăcari are o fermă de capre chiar în apropiere de localitate. Bărbatul spune că a ridicat un gard de doi metri în jurul stânii, dar nu este sigur că asta îi va opri pe lupi."Ne facem griji pentru animale noastre fiindcă am investit bani şi nu dă Domnul timp de câteva minute ne aduce o daună considerabilă", spune proprietarul unei ferme.Bărbatul spune că lupii i-au "vizitat" ferma de mai multe ori:"Erau șase lupi la data de 12 ianuarie anul curent. Este o problemă destul de gravă, care pune în pericol nu numai viața animalelor domestice, dar şi viaţa, sănătatea oamenilor."După acel incident, fermierul s-a plâns chiar şi Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, însă responsabilii i-au răspuns că lupii sunt animale protejate, incluse în Cartea Roșie, iar nimicirea lor este strict interzisă. Încălcarea acestei reguli prevede amendă de până la 12 500 de lei.Şi alţi localnici susţin că lupii le-au provocat pagube însemnate."Lupii au fărmat oile opt bucăţi. După doi, trei ani porcul tot aşa l-am găsit. Eu la autorităţi atunci am apelat când au fost cazurile. Toţi au dat din umeri cu zâmbet pe buze au zis că lupi în Moldova nu există.""Noi trăim la o margine de sat. Lupii au sărit în ocol... au fărâmat trei capete. ....au fost omorâți opt berbeci. Este şi o teamă să te duci pe deal...""De noi în primul rând ne temem. Da nimeni nu face nimic că ei sunt în Cartea Roşie.""Într-un an dau să ies din ogradă şi când am văzut la ora cinci dimineaţă au mâncat mînzul de la iapă. ""Pe la jumătate de drum în spre fermă au ieşit cinci lupi. Au trecut trasa pe lângă mine. Eu m-am speriat şi tremuram."Deşi nu a văzut lupii, pădurarul din localitate spune că stă cu frica în sân, pentru că încă nu a primit o armă."Noi facem controale operative în pădure şi sunt pericole mari pentru pădurari. Până când văd că nu s-a „reşit" nimic."La sfârşitul anului trecut, lupii au făcut ravagii şi în mai multe localităţi din nordul ţării. În doar o săptămână, fiarele sălbatice au atacat câteva stâne de oi din raioanele Floreşti şi Teleneşti.