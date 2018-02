LUPII ATACĂ DIN NOU! După ce au sfâşiat 10 capre, prădătorii au omorât 10 iepuri în oraşul Cimişlia

O haită de lupi a făcut din nou ravagii în două gospodării din oraşul Cimişlia. Zece iepuri au fost sfâşiaţi chiar sub privirile proprietarilor. Oleg Caraiman, unul dintre gospodarii care a avut de suferit, povesteşte că a auzit câinele care lătra, dar pentru că nu avea nicio armă i-a fost frică să iasă afară să vadă ce se întâmplă.



"Am avut oaspeţi nepoftiţi, suntem atacaţi partea asta de Cimişlia de lupi şi de câini vagabonzi. Ne aduc daune considerabile, la vecini au fărmat nu demult caprele, la noi iată iepurii. Au vrut să intre şi la capre, dar nu le-a reuşit", a spus Oleg Caraiman, locuitor al oraşului Cimişlia.



Iar acest bărbat povesteşte că prădătorii ar fi intrat pe sub gard.



"Ieri soţia pe la ora 19:30 a venit şi mi-a spus că mi-au mâncat patru iepuri. Ea spune că lupii, dar eu nu i-am văzut. Eu când am ieşit erau doi morţi, iar pe doi i-a mâncat. Cei morţi erau sfărmaţi", a mai spus Oleg Caraiman, locuitor al oraşului Cimişlia.



Acum o săptămână, tot în Cimişlia, lupii au sfâşiat zece capre, iar 13 au reuşit să scape din ghiarele animalelor. Vănătorii din raion cred că gospodăriile sunt atacate nu doar de lupi, dar şi de şacali sau câini.



"Nu ştiu prin ce metode se poate adeveri dacă sunt lupi sau nu. Avem lege unde la aşa specii de animale este interzis vânatul pe teritoriul Republicii Moldova. Dacă va fi vorba de alte răpitoare precum şacalii, atunci printr-o decizie va fi organizată reglarea numerică a acestora", spune Petru Leancă, reprezentat Asociaţia Vânătorilor din Cimişlia.



Primarul oraşului Cimişlia spune că va convoca vineri o şedinţă pentru a vedea ce măsuri ar putea întreprinde pentru soluţionarea problemei.



"Discutăm în consiliu situaţia care s-a creat, sper că duminică să fie clar cu ce fel de fiare avem de a face. Mulţi specialişti cred că ar fi vorba de câini sălbatici. Dacă vor fi lupi atunci se complică situaţia, pentru că ei sunt în Cartea Roşie. statul ar trebui să aibă o lege care să acopere pierderile ce le provoacă aceste animale", a declarat Gheorghe Răilean, primarul oraşului Cimişlia.



Amintim că acum o săptămână, o haită de lupi au dat buzna într-o altă gospodărie din Cimişlia. Atunci, aceştia au sfâşiat zece capre, iar 13 au fost rănite.