Lungmegtrajul "Titane", regizat de Julia Ducournau, a câştigat trofeul de la Cannes

Lungmetrajul "Titane", regizat de Julia Ducournau, a fost recompensat cu trofeul Palme d'Or, la finalul celei de-a 74-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes. O gafă de proporţii a preşedintele juriului, Spike Lee, a făcut ca numele marelui câştigător să fie cunoscut încă de la începutul galei."Nu am nicio scuză, am greşit. Mă bucur că cei din "Titane" m-au iertat, înseamnă mult pentru mine.""Titane" este o viziune horror radicală, după cum au descris-o criticii, dar şi cel mai violent film al acestei ediţii. Pelicula abordează subiectul transgender. Aceasta prezintă călătoria unei tinere, care supravieţuieşte unui accident grav și trăiește doar cu o placă de titan în cap.Premiul pentru interpretare masculină i-a revenit actorului american Caleb Landry Jones, pentru rolul său din filmul "Nitram". Cineastul francez Leos Carax a câştigat la categoria regie cu lungmetrajului „Annette”, un musical creat sub forma unei opere-rock.