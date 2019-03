Luna lui Mărţişor. Cum sărbătoresc oamenii primăvara în diverse colțuri ale lumii

În anotimpul în care natura reînvie sunt o mulțime de obiceiuri și tradiții care mai de care mai diferite peste tot în lume. Milioane de oameni sărbătoresc acest anotimp oferind diverse lucruri, scrie antena3.ro.

1 MARTIE. Hanami (Cherry Blossom Festival) - Japonia

Atunci când vine primăvara în Hanami, oamenii vor să aducă cât mai multă face și spiritul comunității pe insulă. În zilele însorite, oamenii fac picnic sub copacii înfloriți și se bucură de soare. Japonia este una dintre cele mai populare destinații în anotimpul în care înfloresc cireșii.

Această tradiție poate fi găsită și în Statele Unite, mai exact în cadrul Cherry Blossom Festival din Washington D.C. Festivitățile încep la mijlocul lunii martie, când pomii încep să înflorească, și țin cam patru săptămâni.

1 MARTIE. Songkran (Festivalul Apei și Noul An) - Thailanda

Data de 13 Aprilie marchează începutul sărbătorii, iar festivitățile continuă, în mod normal, de la două la patru zile. Thailandezii sărbătoresc Anul Nou printr-o bătaie cu apă care are loc în mijlocul străzilor. Familii și prieteni se adună și se bucură de această ultimă zi din an în natură. Folosirea apei este un simbol al purificării și un act de curățare înainte de Noul An. Mulți își fac tot felul de cadouri, aceasta fiind o altă tradiție înainte de începerea unui Nou An.

1 MARTIE. Baba Marta (Martinitsa) - Bulgaria

Se spune că atitudinea unei femei în vârstă se schimbă atât de mult precum vremea din martie. Tocmai de aceea, prima zi din luna martie a fost numită în onoarea acesteia. Oamenii din Bulgaria se îmbracă în alb și roșu în această zi. Roșul reprezintă sângele și viața, iar albul simbolizează puritatea. Ei își creează și tot felul de brățări din aceleași culori și le atârnă în pompi fructiferi ca să aibă parte de un anotimp prosper.

1 MARTIE. Holi - India

Începând cu noaptea în care este lună plină, prin această sărbătoare se anunță ajungerea primăverii. Oamenii au obiceiul să iasă pe străzi și să arunce cu pudră colorată și apă unii în alții.