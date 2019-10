Luna de informare și prevenire a cancerului mamar. Tu ai mers la medic pentru un control?

Anul trecut, în țară au fost depistate 1125 de cazuri de cancer mamar, iar în acest an, alte 514 de paciente au fost diagnosticate cu această boală. În 2018, peste 500 de femei din Moldova au murit din cauza maladiei. Din păcate, fiecare al treilea caz înregistrat este în stadiu tardiv. Potrivit specialiştilor, controlul frecvent ar putea preveni complicațiile cauzate de cancerul mamar, iar tratamentul ar fi mult mai eficient.



”- Bună dimineața!

- Bună dimineața!

- Cum vă simțiți?

- Bine, cu ajutorul dumneavoastră și a Domnului ma simt bine.

- Aveți dureri?

- Un pic mă doare mână, dar e suportabil.”



În 2002, Nadejda Tincovan a aflat că are o tumoare la sâni, însă peste 17 ani boala a recidivat şi a fost necesară îndepărtarea chirurgicală a sânului drept.



"Eu pur și simplu simțeam noduri la sân, dar nu aveam dureri ca în primul caz. Am revenit de la mare și cred că expunerea la soare a agravat problema pe care, probabil, o aveam de mai demult, dar nu am observat-o sau nu i-am acordat importanță."



O altă femeie a fost operată săptămâna trecută. Ea spune că acum jumătate de an a fost diagnosticată cu cancer mamar.



”Foarte bine am suportat toate chimiile. M-am pregătit, mi-au spus că o să fie operație. Eu am mers la toate, doar ca să mă fac bine.”



Şi această femeie a depistat boala, dar la o etapă avansată.



”Eu socot că la fiecare jumătate de an trebuie să ne ducem la medic ca să ne controlăm. Greșeala mea foarte mare este că n-am făcut acest lucru la vreme și de asta și s-a întâmplat așa ceva.”



La Institutul Oncologic, aproape zece mii de femei bolnave de cancer mamar sunt la evidența medicului. Specialiștii spun că vârsta medie a pacientelor este de 50 de ani, de aceea, după 45 de ani se recomandă controlul frecvent, dar şi autoexaminarea lunară.



”Nu trebuie să fie formațiuni, nu trebuie să fie eliminări din mamelon, nu trebuie să fie simptome cutanate, schimbarea culorii pielii. Glandele mamare trebuie să fie simetrice, pentru asta femeia trebuie să se privească în oglindă.”, a spus Larisa Sofroni, medic mamolog.

Dereglările hormonale, întreruperile de sarcină, menopauza tardivă, nealăptarea copiilor, administrarea contraceptivelor o perioadă îndelungată și afecțiunile genitale sunt doar câteva dintre cauzele cancerului mamar. Medicii spun că tratamentul este individual pentru fiecare pacientă.



"Sunt câteva metode. Există metoda chirurgicală, chimioterapie și radioterapie, iar dacă este o tumoare hormono-dependentă se indică și hormono-terapie.", a declarat Simona Chilaru, șefa secției Mamologie nr.2, Institutul Oncologic.



Conform statisticilor, la fiecare trei minute, în lume, o femeie este diagnosticată cu cancer la sân.

Pentru al 34-lea an consecutiv, luna octombrie este dedicată, la nivel internațional, conștientizării și prevenirii cancerului mamar.