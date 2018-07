LUMEA MODEI LA LONDRA. O amplă retrospectivă dedicată casei de modă Dior va avea loc în 2019

Foto: Evenimentul.ro

O amplă retrospectivă dedicată renumitei case de modă Dior va fi pusă în scenă în 2019 la Victoria & Albert Museum din Londra, după succesul unei expoziţii similare desfăşurate recent la Paris.



Expoziţia ''Christian Dior: Designer of Dreams'', deschisă publicului în perioada 2 februarie-14 iulie 2019, va contura evoluţia celebrei case de modă începând cu creaţiile semnate de fondatorul său.



Christian Dior a lansat casa de modă care îi poartă numele în 1947 şi a creat haine pentru vedete precum Grace Kelly şi Ava Gardner. Este de asemenea faimos pentru costumul alb-negru lansat în acelaşi an şi denumit ''Bar Suit'', care a influenţat moda siluetelor clepsidră şi a fustelor bufante din anii '1950.



Musee des Arts Decoratifs din Paris a găzduit o retrospectivă similară, care s-a încheiat la începutul anului 2018 şi care a devenit una dintre cele mai vizitate expoziţii din toate timpurile.



Versiunea londoneză va explora, în plus, fascinaţia lui Christian Dior pentru Marea Britanie, precizează casa de modă într-un comunicat. Designerul francez admira costumele create de magazinele de pe Savile Row din Londra şi organiza prezentări în case impunătoare precum Blenheim Palace.



Expoziţia va prezenta şi creaţii inspirate de stilul Dior precum cele ale designerului pentru femei Maria Grazia Chiuri.



Parisul a găzduit în ultimii ani mai multe expoziţii importante de modă, iar brandurile din domeniul vestimentar, care pun la dispoziţia publicului colecţii permanente şi articole expuse pe site-urile proprii, sunt în plină expansiune. Dior se află în proprietatea brandului de lux LVMH.



Anul trecut, în capitala Franţei, a avut loc o expoziţie dedicată lui Yves Saint Laurent, designer care şi-a început cariera la Dior înainte de a porni de cont propriu.



Luni, la Paris, va fi inaugurată o altă expoziţie din lumea modei, dedicată designerului de origine tunisiană Azzedine Alaia, decedat anul trecut în noiembrie, şi care va fi găzduită de clădirea din cartierul Marais, în care acesta a muncit şi a trăit.