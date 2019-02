Lumea cinematografiei este în doliu! A murit o mare actriță

Doliu în lumea cinematografiei! S-a stins din viață una dintre marile și îndrăgite actrițe de comedie! Ea a fost partenera lui Elvis Presley în comedia "Tickle Me" și cea mai iubită actriță din celebrul film "Black Lagoon"!

Actriţa Julie Adams, cunoscută din filmul "Black Lagoon" care l-a inspirat pe Guillermo del Toro, a murit la vârsta de 92 de ani.

Filmul din 1954 l-a inspirat pe cineastul Guillermo del Toro pentru realizarea "The Shape of Water", mexicanul publicând pe Twitter un mesaj în care deplânge moartea actriţei, scrie a1.ro.

Adams a murit duminică, la Los Angeles, a confirmat pentru The Hollywood Reporter fiul ei, Mitch Danton.

Ea a interpretat rolul agentului imobiliar Eve Simpson, în "Verdict: Crimă", alături de Angela Lansbury, între 1987 şi 1993. A jucat în serialul "Perry Mason" din anii 1960 şi rolul soţiei în "The Jimmy Stewart Show" din anii 1970.

A fost partenera lui Elvis Presley în "Tickle Me" (1965) şi a jucat în "The Last Movie" (1971), alături de Dennis Hopper, şi "McQ" (1974), cu John Wayne.