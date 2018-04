Lumânările decorative sunt la mare căutare pentru decorarea mesei de Paște. Ce spun meșterii handmade

Embed:

Lumânările decorative sunt un element-cheie pentru cei care doresc să ofere mesei de Paşte un aspect deosebit. Meşterii din atelierele speciale spun că în perioada sărbătorilor pascale numărul comenzilor se dublează. La mare solicitare sunt lumânările decorate cu mesaje tematice.



"Cele mai solicitate sunt lumânările sculptate de 10-15 şi 20 de cm, cu personalizări, de la o sută la 180 de lei. Avem şi lumânările sub formă de ou. sunt un pic mai mari decât ouăle obişnuite de găină şi asta pentru ca să poată lumina toată ziua de Paşte şi chiar şi după asta", a spus Vica Diavor, meşteriţă.



În funcţie de preferinţe, lumânările pot fi şi personalizate.



"De obicei, pentru sărbătorile pascale avem umânările cu mesaje, cu personalizări le spunem noi. Fiecare îşi doreşte o lumânare mai specială de sărbători şi atunci am introdus obţiunea de personalizare. Cele mai des comandate sunt Paşte Fericit şi un Paşte Luminos", a declarat Vica Diavor, meşteriţă.



Meşteriţa are şi câteva recomandări importante pentru a evita un incendiu.



"Fitilul unei lumânări ar trebui să fie tăiat la jumătate de centimetru şi să nu ardem consecutiv mai mult de două ore. Aveţi grijă să nu o lăsaţi nesupravegheată, să nu o stingeţi cu apă, ea ar trebui să stea pe o suprafaţă neinflamabilă, să nu fie hîrtie în apropiere sau lângă perdea", a zis Vica Diavor, meşteriţă..



Preţul lumânărilor decorative începe de la câteva zeci de lei, iar cele mai sofisticate pot ajunge să coste şi câteva sute de lei.