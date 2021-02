Lukaşenko: Plec de la putere doar dacă protestele încetează şi susţinătorii mei vor beneficia de imunitate

Plec de la putere doar dacă protestele încetează şi dacă susţinătorii mei vor beneficia de imunitate - este mesajul transmis de preşedintele nerecunoscut al Belarusului în faţa Adunării Populare Pan-Belaruse."Condiția principală - pace și liniște în țară, niciun fel de proteste. A doua condiție: dacă la guvernare vor venii alţii și vor avea alte opinii, atunci, niciun fir de păr să nu cadă de pe capetele susținătorilor actualului președinte."Într-un discurs de aproape 4 ore, Alexandr Lukaşenko a declarat că Adunarea Populară Pan-Belarusă trebuie să devină organ constituțional."Pe parcursul acestui an proiectul de constituţie va fi gata și va trebui discutat de popor, iar la începutul anului viitor, cel puțin, eu cred că vom reuși să-l supunem votului poporului, la referendum."La rândul său, opoziția belarusă se opune organizării Adunării Populare, văzută ca o recunoaștere a legitimității lui Lukașenko drept şef al statului. Politicianul de opoziţie Valerii Țepkalo, aflat în exil, a anunțat crearea Forului Democratic Belarus. Pe această platformă, cetățenii pot să-și spună părerea pe diferite teme sau să inițieze discuții. Hexta Live, un canal de Telegram, a chemat cetățenii Belarusului să iasă la noi proteste în timpul desfășurării lucrărilor Adunării Populare.Adunarea Populară Pan-Belarusă se reuneşte la fiecare 5 ani din 1996 și este un for alcătuit din deputați, angajaţi ai întreprinderilor de stat, oameni de știință și cultură, medici și profesori. Ei discută strategia de dezvoltare a ţării pentru următorii 5 ani. Adunarea Populară nu are statut juridic și nu este menționată în Constituție.