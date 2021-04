Luka Modric și Toni Kroos au răspuns la o serie de întrebări inedite, legate de relația lor de prietenie

Real Madrid se pregătește intens de confruntarea cu FC Liverpool din sferturile Ligii Campionilor, însă chiar și așa vedetele Luka Modric și Toni Kroos au găsit timp pentru a răspunde la o serie de întrebări inedite, legate de relația lor de prietenie. Cei doi mijlocași au fost ingenioși și nu au ezitat să glumească."Cine poate să-și strice telefonul mobil?Cred că Toni. Deoarece stă mereu cu telefonul în mână, la sigur îl va scăpa jos într-o zi."Cine ar ieși învingător într-o partidă de tenis?Cred că Toni.Nu am jucat niciodată.Nu am jucat unul împotriva celuilalt, dar l-am văzut pe Toni jucând tenis și e foarte bun.Cine din voi poate privi într-o zi un serial de la început până la capăt?Eu nu. Pur și simplu nu am timp de seriale.Eu da. Îmi plac serialele. Mai ales dacă m-a impresionat din start, pot să îl privesc de la început până la sfârșit.Cine din voi este un bucătar bun?Eu cu siguranță nu.Eu și mai mult. Nu ne pricepem deloc la gătit."Luka Modric joacă la Real Madrid din 2012, iar Toni Kroos – din 2014. Împreună au câștigat de trei ori Liga Campionilor, iar în acest sezon vor încerca să obțină din nou trofeul. În sferturile de finală, "Los Blancos" vor juca cu FC Liverpool.Primul meci, care se va disputa marți, 6 aprilie, la Madrid, va putea fi urmărit, în direct, la PRIME, cu începere de la ora 22:00.