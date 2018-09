Luka Modric a fost desemnat în premieră fotbalistul anului în cadrul galei FIFA The Best

Luka Modric a fost desemnat în premieră fotbalistul anului în cadrul galei FIFA The Best, desfășurată la Londra. Mijlocașul croat i-a devansat pe Mohamed Salah de la FC Liverpool și pe fostul său coechipier de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Portughezul a cucerit acest premiu în anii 2016 și 2017. Atacantul lui Juventus Torino, dar și vedeta Barcelonei Lionel Messi au fost marii absenți de la eveniment. Trofeul i-a fost înmânat lui Modrici de președintele FIFA, elvețianul Gianni Infantino.



"Acest trofeu nu îmi aparține doar mie. Datorez mult coechipierilor mei de la Real Madrid și de la naționala Croației, dar și tututor antrenorilor mei", a spus Luka Modric, mijlocaș Real Madrid.



Fotbalistul clubului Real Madrid s-a regăsit și în cel mai bun ”11” din anul 2018. Din echipa de vis mai fac parte fotbaliști precum Sergio Ramos, Marcelo, Eden Hazard sau Kylian Mbappe.



Belgianul Thibaut Courtois a fost ales cel mai bun portar. Goalkeeper-ul de 26 de ani i-a devansat pe francezul Hugo Lloris și pe danezul Kasper Schmeichel.



Selecționerul Franței, Didier Deschamps, a primit trofeul pentru cel mai bun antrenor. Premiul i-a fost înmânat de fostul tehnician al lui Arsenal Londra, conaționalul său Arsene Wenger.



Pentru acest trofeu mai fuseseră nominalizați selecționerul Croației Zlatko Dalic și fostul antrenor al lui Real Madrid, Zinedine Zidane.

Cea mai bună fotbalistă la Gala FIFA The Best a fost desemnată brazilianca Marta.



Egipteanul Mohamed Salah a primit ”Premiul Pușkaș” pentru cel mai frumos gol al anului.



Starui lui FC Liverpool a înscris un gol senzațional în partida din Premier League cu concitadinii de la Everton.



La gală a fost prezent și selecționerul echipei naționale a Republicii Moldova, Alexandru Spiridon, dar și vicepreședintele Federației Moldovenești de Fotbal, Dragoș Hîncu.