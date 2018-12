Luka Modric a câştigat trofeul Balonul de Aur

Luka Modric a fost declarat cel mai bun fotbalist din lume și, prin urmare, câștigătorul trofeului "Balonul de Aur", decernat de către revista franceză "France Football". Distincția i-a fost înmânată în cadrul unei gale desfășurate la Paris. Modric a devenit primul fotbalist croat care câștigă Balonul de Aur.



"Este o senzație extraordinară. Cristiano Ronaldo și Lionel Messi sunt doi fotbaliști excepționali, însă există și alți jucători extrem de talentați, precum Mbappe, Griezmann sau Neymar. Dacă am câștigat acest trofeu înseamnă că am avut o evoluție extraordinară. Anul 2018 este special pentru mine", a spus mijlocaşul, Luka Modric.



Luka Modric a cucerit în acest an Liga Campionilor cu Real Madrid şi medaliile de argint la Campionatul Mondial cu reprezentativa Croației.

Mijlocașul a pus astfel capăt dominaţiei instituite în ultimii zece ani de portughezul Cristiano Ronaldo şi argentinianul Lionel Messi. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani i-a devansat în clasamentul final din acest an pe portughezul Cristiano Ronaldo şi pe francezul Antoine Griezmann. Kylian Mbappe s-a clasat pe locul 4. Internaționalul francez a fost desemnat și drept cel mai bun tânăr fotbalist al anului. Lionel Messi este al cincilea în top. Este cea mai slabă clasare a atacantului argentinian din anul 2007 până în prezent.



Norvegiana Ada Hegerberg a fost desemnată cea mai bună jucătoare de fotbal din lume. Ea este legitimată la formația franceză Olympique Lyon.

Clasamentul final al Balonului de Aur:

1. Luka Modric (Croaţia / Real Madrid),

2. Cristiano Ronaldo (Portugalia / Juventus Torino),

3. Antoine Griezmann (Franţa / Atlético Madrid),

4. Kylian Mbappé (Franţa / PSG),

5. Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona),

6. Mohamed Salah (Egipt / Liverpool),

7. Raphaël Varane (Franţa / Real Madrid),

8. Eden Hazard (Belgia / Chelsea),

9. Kevin De Bruyne (Belgia / Manchester City),

10. Harry Kane (Anglia / Tottenham),

11. N'Golo Kanté (Franţa / Chelsea),

12. Neymar (Brazilia/ PSG),

13. Luis Suarez (Uruguay / FC Barcelona),

14. Thibaut Courtois (Belgia / Chelsea),

15. Paul Pogba (Franţa / Manchester United),

16. Sergio Aguero (Argentina/Manchester City),

17. Gareth Bale (Ţara Galilor / Real Madrid),

18. Karim Benzema (Franţa / Real Madrid),

19. Roberto Firmino (Brazilia / Liverpool),

20. Ivan Rakitic (Croaţia / FC Barcelona),

21. Sergio Ramos (Spania / Real Madrid),

22. Edinson Cavani (Uruguay / PSG),

23. Sadio Mané (Senegal / Liverpool),

24. Marcelo (Brazilia / Real Madrid),

25. Alisson Becker (Brazilia / Liverpool),

26. Mario Mandzukic (Croaţia / Juventus Turin),

27. Jan Oblak (Slovenia/ Atlético Madrid),

28. Diego Godin (Uruguay / Atlético Madrid),

29. Isco (Spania / Real Madrid),

30. Hugo Lloris (Franţa / Tottenham).