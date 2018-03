Luigi Di Maio, liderul Mişcării 5 Stele din Italia, revendică dreptul de a forma un guvern

, scrie agerpres.ro. ''Avem responsabilitatea de a da un guvern'' Italiei (...). Suntem o forţă politică ce reprezintă ţara întreagă, ceea ce nu pot spune despre alte formaţiuni, şi aceasta ne propulsează inevitabil la guvernarea ţării'', a declarat Di Maio, în vârstă de 31 de ani, în cadrul unei conferinţe de presă la Roma.''Mişcarea 5 Stele'' şi-a triplat numărul de parlamentari, ceea ce noi am anunţat în timpul campaniei'', a adăugat Luigi Di Maio, care le-a mulţumit celor 11 milioane de alegători care au avut încredere în candidaţii mişcării.''Există regiuni întregi unde am obţinut peste 50 %, zone în care am obţinut 75 % din voturi'', a afirmat el cu satisfacţie.Luigi Di Maio a evocat, de asemenea, marile teme care vor trebui să constituie programul de lucru al viitoarei legislaturi: sărăcia, risipa, imigraţia, securitatea sau locurile de muncă.''Avem ocazia istorică de a răspunde la aceste probleme, avem ocazia de a realiza lucrurile pe care le aşteptăm de 30 de ani'', a mai spus Di Maio.Înfiinţată în 2009 ca urmare a respingerii vechii clase politice, M5S a obţinut circa 32 % din sufragii la alegerile legislative de duminică, devenind astfel primul partid al ţării. Coaliţia formată în principal din dreapta (Forza Italia) şi extrema-dreaptă (Liga Nordului) are circa 37% din voturi, din care Ligii Nordului îi revin 18%, în timp ce blocul de stânga a coborât la aproximativ 23%.