Lucruri pe care le poţi învăţa de la japonezi dacă vrei să ai o viaţă echilibrată

Susținătorii echipei naționale a Japoniei au făcut istorie în timpul Cupei Mondial de Fotbal 2018 când au rămas să ajute la curățarea stadionului după meci. Dezamăgiți după înfrângerea cu Belgia, ei au încercat să-și ocupe mintea prin colectarea deșeurilor de pe Rostov Arena, dar nu era prima oară când făceau așa ceva. Aceștia au arătat mereu întregi lumii cât de important este să păstrezi curat locul în care îți petreci timpul, dar lecțiile continuă, scrie feminis.ro.

Iată 15 principii pe care le urmează japonezii și cum le influențează lor viața, principii după care este bine să te ghidezi și tu:



1. Urmează regulile



Japonezii păstrează ordinea în totul, chiar și când urcă pe scările rulante, ei nu se împing și lasă liber într-o parte, pentru cei care se grăbesc și trebuie să ajungă rapid la capătul acestora, iar la magazin sau la urcarea în mijloacele de transport în comun sunt maeștrii cozilor liniștite, fără țipete și împins alți oameni. În plus, chiar și dacă trenul este supraaglomerat, ei formează frumos o coadă, respectând spațiul personal al celorlalți, fără să creeze haos.



2. Păstrează curățenia



Japonia are unul dintre cele mai elaborate sisteme de reciclare din lume. Totul pornește de la sortarea deșeurilor acasă și elaborarea unor ghiduri complexe, uneori chiar și de câte 42 pagini cu tot cu detalii, despre cum ar trebui tratate gunoaiele. O activitate destul de des întâlnite în Japonia este ca școlarii sau colegii de muncă să se strângă și să ecologizeze anumite spații.



3. Ordine și armonie în orice



Conceptul japonez de "Wa" înseamnă armonie și presupune căutarea păcii peste tot, în comunicarea interpersonală și în aranjarea lucrurilor din jur. De exemplu, ikebana, tanka și hokku sunt arte bazate pe principiile armoniei și ritmului în aranjarea florilor. Japonezii consideră că ritmul în amenajările interioare aduce armonie în mintea unei persoane și pace în suflet.



4. Asumarea responsabilității



Oamenii din această țară reprezintă un exemplu de responsabilitate la locul de muncă, iar pentru a crește nivelul de siguranță al pasagerilor, compania de căi ferate a introdus sistemul de semnalizare cunoscut ca „Shisa Kanko”, bazat pe asocierea mișcărilor cu semnalele sonore, pentru a evita orice neînțelegere. Poți folosi diverse astfel de sisteme în viața de zi cu zi, ca să eviți greșelile.



5. Distrează-te ca și când nimeni nu te-ar vedea



În Japonia, distracția este la fel de importantă precum munca și printre activitățile preferate se numără karaoke și cosplay. Acestea te scapă de stresul acumulat după o zi lungă de muncă asiduă.



6. Politețe



Cultura japoneză este bazată pe politețe, care poate fi prezentă atât la masă cât și exprimată prin folosirea anumitor cuvinte. Termenul care descrie cel mai bine politețea este „teinei”, care se asociază cu respectul față de cei mai în vârstă, față de profesori, șefi, oaspeți, clienți și părinți.



7. Transformă micile plăceri într-un festival



Aproape orice faci în Japonia se transformă într-un ritual însoțit de mici prăjiturele denumite „wagasi”, care au diverse forme, culori și gusturi, dar fiecare este modelată precum o operă de artă. În timp ce unele tipuri se consumă tot anul, altele sunt doar sezoniere, dar ingredientul principal în toate este pasta de Azuki, folosită adesea pe post de umplutură pentru aceste prjituri.



8. Alocă cel puțin un minut pe zi pentru un talent pe care vrei să-l dezvolți



Principiul Kaizen ne învață că orice sarcină, oricât de grea, poate fi îndeplinită prin pași simpli, deci dacă petreci cel puțin un minut pe zi făcând ceea ce vrei să stăpânești mai bine, cu siguranță vei reuși să ajungi la rezultatul dorit, doar că trebuie să ai răbdare. Dacă vrei să înveți o limbă străină, trebuie doar să exersezi un minut (sau mai mult, dacă ai timp) și vei vedea că în timp vei reuși să stăpânești acea limbă.



9. Profită de ceea ce ai



Japonezii nu se plâng ci profită la maximum de ceea ce au deja. Dacă nu au spațiu suficient pentru o vilă, ei știu să construiască pe verticală tot ceea ce le trebuie pentru a locui confortabil undeva, iar dacă nu au bani de ieșit la cină în oraș, stiu să gătească ceva apetisant în casă.



10. Vezi frumosul din orice



Wabi-Sabi este filosofia japoneză care ne învață că există frumusețe în orice lucru, fie acesta și imperfect. Un exemplu elocvent în această privință este arta Kintsugi, care presupune repararea obiectelor de ceramică defecte. Lipiciul folosit pentru a repara diverse lucruri este format din aur, argint și platină, menite să scoată în evidență crăpăturile nu să le ascundă. Ideea principală este că în loc să țintești către perfecțiune, trebuie să prețuiești ceea ce ai.



11. Ai grijă de cei nevoiași



În Japonia au devenit extrem de apreciate cafenelele pentru pisici, Neko Cafe, deoarece spațiul restrâns, chiriile stricte și stilul de viață, nu le permit oamenilor să aibă animale de companie. Asemenea cafenele oferă ocazia de a avea grijă de pisicile maidaneze și le permit oamenilor să beneficieze de emoțiile pozitive care vin odată cu îngrijirea unui alt suflet. Deși au apărut în mai multe orașe, localurile pentru pisici sunt încă destul de controversate, din cauza igienei și a zgomotului, dar permit oricărui doritor să adopte un membru nou în familia lui.



12. Folosește electronicele și electrocasnicele pentru a-ți ușura viața



Industria roboticii a lua o mare amploare și cele mai neobișnuite accesorii includ ochelari cu cornete, pentru aplicarea picăturilor, o mască pentru aplicarea corectă a rujului, o umbrelă pentru tot corpul și cravata care nu se mișcă, dar există și roboți umanoizi, care te ajută să faci treabă în casă sau te întâmpină la magazin.



13. Mănâncă sănătos



Potrivit statisticilor, japonezii au cea mai mare speranță de viață, datorită stilului de viață foarte sănătos. Ingredientele mâncărurilor preparate în casă sau la restaurant sunt mereu proaspete și includ fructe de mare, legume, alge și orez.



14. Respectă bătrânii



În luna septembrie a fiecătui an, japonezii sărbătoresc Ziua Respectului pentru Bătrâni, dar îngrijirea acestora este o sarcină zilnică. Respectul se arată atât celor din familie, unde copiii au grijă de părinți și bunici, dar și în societate, unde există instituții specializate, iar bătrânii au întâietate peste tot.



15. Relaxează-te



Hanami este obiceiul de a privi cireșii înfloriți în timpul festivalului ce atrage oameni din toată lumea. Florile de cireș au o durată de viață foarte scurtă și acest obicei le aduce oamenilor aminte cât de scurtă este viața și de faptul că natura trebuie protejată ca să te poți bucura la maxim de fiecare moment în parte.